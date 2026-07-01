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Изменят се три наредби на Министерския съвет по прилагането на Закона за храните

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Правителството прие постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

В Наредбата за хранителните добавки се допълва списъкът с хранителните вещества и техните форми, които могат да се влагат при производството на хранителни добавки. С това се изпълнява т. 10 от Плана за действие за 2026 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз и други мерки, по които Министерството на земеделието и храните е отговорна институция, в която е предвидено изменение и допълнение на Наредбата за хранителните добавки.

В Наредбата за предоставянето на информация на потребителите за храните се извършва актуализация на информацията в етикетите на храните, като обозначението „ИЗПОЛЗВАЙ ПРЕДИ …“се заменя с „ИЗПОЛЗВАЙ ДО… “, с цел избягване на риск от неправилно тълкуване на срока на годност от потребителите.

В Наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти се прецизира общо изискване за предварително опаковане, относимо към всички видове сирена по Кодекс Алиментариус, което не отчита специфичните им характеристики, с цел правна яснота и намаляване на непропорционалната регулаторна тежест.

Наредбите се актуализират в съответствие с последните изменения на законодателството на ЕС в областта на храните и предоставянето на информация за потребителите. Прилагането им ще улесни и подобри извършването на официалния, контрол при производството, предлагането и етикетирането на храни.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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