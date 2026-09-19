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Есенни грижи за ягодите: Как да подготвим растенията за богата реколта догодина

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
4 Минути

Почистването на лехите, премахването на болните части, подхранването и правилната подготовка за зимата са ключът към здрави ягодови насаждения.

След прибирането на последните плодове грижите за ягодите не приключват. Именно през есента се полага основата за бъдещата реколта, тъй като растенията трябва да възстановят силите си и да влязат добре подготвени в зимния период. Почистването на насаждението, контролът на болести и неприятели, премахването на излишните ластуни и есенното подхранване са сред най-важните задачи за всеки градинар.

АКЦЕНТИ
Почистването на лехите, премахването на болните части, подхранването и правилната подготовка за зимата са ключът към здрави ягодови насаждения.Почистете ягодовите лехиПроверете за болести и вредителиПремахнете излишните ластуниОбновете старите растенияПодхранете растенията преди зиматаПодгответе ягодите за студоветеГрижата през есента е инвестиция в следващата реколта

Почистете ягодовите лехи

Първата стъпка в есенната грижа за ягодите е основното почистване на насаждението. Необходимо е да се премахнат сухите, пожълтели и повредени листа, както и всички растителни остатъци, в които могат да се запазят причинители на болести. Плевелите също трябва да бъдат отстранени, тъй като те отнемат хранителни вещества и влага от ягодовите растения и създават условия за развитие на неприятели.

Проверете за болести и вредители

Есента е подходящ момент да се направи внимателен преглед на ягодовите растения. Ако по листата се забелязват петна, изсъхване или други признаци на заболяване, трябва да се предприемат мерки, за да не останат заразите в градината през зимата.

Сред най-често срещаните проблеми са гъбните заболявания, които могат да се развиват при гъсти насаждения и наличие на растителни остатъци. При силно нападение е необходимо подходящо третиране според конкретния причинител.

Премахнете излишните ластуни

Ягодите образуват множество ластуни, чрез които се размножават, но ако не планирате създаване на ново насаждение, е добре те да бъдат премахнати. Оставянето на прекалено много ластуни отслабва основното растение, тъй като то изразходва част от запасите си за развитието на нови розетки вместо за подготовка за зимата. При резитбата е важно ластуните да не се изскубват, защото това може да повреди майчиното растение. Най-добре е да се изрязват с ножица, като се остави малка част от тях.

Обновете старите растения

Ягодовите насаждения постепенно намаляват продуктивността си. Ако растенията са на едно място повече от 4–5 години, е добре да се планира тяхното обновяване. Нов посадъчен материал може да се получи от здрави ластуни. Младите розетки се притискат към почвата, за да образуват корени, след което могат да бъдат отделени и засадени самостоятелно.

Подхранете растенията преди зимата

След почистването на ягодовата градина идва ред на есенното подхранване. То помага на растенията да натрупат хранителни запаси и да развият по-силна коренова система. Подходящи са добре угнил оборски тор, компост, дървесна пепел или други органични торове. Важно е торовете да не попадат директно върху листата и сърцевината на растенията, за да не предизвикат повреди.

Подгответе ягодите за студовете

В райони с по-сурови зими ягодите могат да бъдат защитени чрез мулчиране. Подходящи материали са слама, сухи листа или друг органичен покривен материал, който предпазва корените от резки температурни промени. Добре подготвените през есента растения ще стартират по-бързо напролет и ще имат по-голям потенциал за образуване на цветове и плодове.

Грижата през есента е инвестиция в следващата реколта

Ягодите не изискват сложни грижи, но редовното внимание след края на беритбата е решаващо. Чистите лехи, здравите растения и правилното подхранване са основата за силно насаждение и обилна реколта през следващия сезон.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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