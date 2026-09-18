Министър Абровски ще открие изложението „От градината до теб- Еленово 2026“

В рамките на два дни фермери и семейни стопанства ще представят български плодове, зеленчуци и други местни продукти директно на потребителите

Утре, 19 септември 2026 г., министърът на земеделието и храните Пламен Абровски ще открие регионалното изложение „От градината до теб – Еленово 2026“ в с. Еленово, община Нова Загора. Събитието ще се проведе от 10:00 часа на площада. В рамките на два дни фермери и семейни стопанства ще представят български плодове, зеленчуци и други местни продукти директно на потребителите.

Посетителите на изложението ще могат да опитат и закупят продукция директно от производителите, както и да се срещнат с фермери и представители на семейни стопанства. Акцентът е върху връзката между производител и потребител и пътя на храната „от полето до трапезата“.

Ден на бъдещето и решенията за българското земеделие

Първият ден – 19 септември, е посветен на актуалните предизвикателства и решения пред българското земеделие. Програмата започва в 09:00 ч. с посрещане и регистрация, както и с отваряне на фермерския пазар и изложбените щандове. Официалното откриване и приветствията от официалните гости са предвидени за 10:00 ч. От 11:00 до 13:00 ч. ще се състои кръгла маса на тема „Българските плодове и зеленчуци: решения за доходи, вода и защита на производството“.

Следобедната програма продължава с „Бизнес срещи на полето“, в рамките на които от 14:30 до 16:00 ч. компании и партньори ще представят своите решения. За най-малките посетители е предвидена инициативата „Децата готвят с български продукти“ с шеф Виктория Зайкова и млади участници. Програмата продължава със силови демонстрации и забавни състезания с участието на публиката. В 18:30 ч. ще има изпълнения на Клуба за народни песни, танци и обичаи /КНПТО/ „Купонджии“, а от 19:00 ч. е концертът на АНПТ „Сливен“.

Ден на българския вкус и традициите

На 20 септември изложението продължава с ден, посветен на българския вкус и традициите. Щандовете с родна продукция ще бъдат отворени от 08:30 ч., а от 09:00 до 12:00 ч. посетителите ще могат да се включат в кулинарното шоу с шеф Виктория Зайкова. Предвидени са специалитет за гостите и забавни игри за малки и големи. От 12:30 ч. програмата продължава с концерт на дует Тодор и Донка Кожухарови с оркестър „Южни ритми“. След концерта е предвидено официалното закриване на изложението.

„От градината до теб“ 2026 ще има и благотворителна кауза. По време на събитието ще се събират средства в подкрепа на Фондация „Слънчеви деца 2024“. Организатор на изложението е Националната браншова камара „Плодове и зеленчуци“, със специалната подкрепа на Областна администрация – Сливен и НЧ „Светлина 1908“ – Еленово и с финансовата подкрепа на ДФ „Земеделие“.

Входът за изложението е свободен

Събитието предлага възможност за пряк контакт между производители и потребители, представяне на българска продукция и запознаване с традициите и съвременните решения в земеделието.