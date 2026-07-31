Чудотворната Хавайска Иверска икона на Пресвета Богородица пристига в България

От 31 юли до 18 август мироточивата светиня ще бъде изложена за поклонение в София, Рилския манастир и епархии в цялата страна с благословението на Българския патриарх Даниил
Една от най-почитаните православни светини – чудотворната мироточива Хавайска Иверска икона на Пресвета Богородица, пристига в България на 31 юли. По благословението на Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил светинята ще остане в страната до 18 август, като ще даде възможност на хиляди вярващи да се поклонят пред нея в София, Рилския манастир и редица епархии.
Една от най-големите православни светини – чудотворната мироточива Хавайска Иверска икона на Пресвета Богородица, ще бъде донесена в България на 31 юли 2026 г. с благословението на Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил. През следващите близо три седмици светинята ще посети София, множество епархии в страната и Рилския манастир, където вярващите ще имат възможност да се поклонят и да отправят молитви за здраве, мир, утеха и закрила.
Програма за посещението на Чудотворната мироточива икона на Света Богородица – Хавайска в България 1 – 18 август, 2026 г.
31 юли, 2026 г. – Петък
19:00 – Посрещане на чудотворната икона на Света Богородица – Хавайска на летище Васил Левски, гр. София
19:30 – Посрещане на чудотворната икона на Света Богородица – Хавайска в храм Св. Марина, Софийска митрополия
1 август, 2026 г. – Събота
08:30 – Посрещане на чудотворната икона на Света Богородица – Хавайска в храм Св. София Премъдрост Божия, гр. София
09:00 – Патриаршеска света Литургия в храм Св. София Премъдрост Божия, гр. София
10:30 – Водосвет по случай Произхождение (изнасяне) на светия Кръст
11:00 – Лития със светия Кръст Господен и чудотворната икона на Света Богородица – Хавайска от храм Св. София Премъдрост Божия до митрополитски храм Св. Неделя – начало на поклоническия път Рилският Чудотворец към Рилски манастир
Чудотворната икона на Света Богородица – Хавайска ще остане в митрополитския храм Св. Неделя за поклонение в периода 1 – 5 август. В дните 3 – 5 август – понеделник, вторник и сряда – иконата ще бъде в храма до 16 часа, след което във всеки един от дните ще се отправя с почитаемата делегация до съответната духовна околия в Софийска епархия, както е описано това в програмата по-долу.
18:00 – Архиерейска Възкресна вечерня
2 август, 2026 г. – Неделя
09:00 – Патриаршеска света Литургия
18:00 – Вечерня с канон към Св. Богородица
3 август, 2026 г. – Понеделник
09:00 – Архиерейска света Литургия
16:00 – Отпътуване на чудотворната икона на Света Богородица – Хавайска към гр. Самоков
18:00 – Посрещане на чудотворната икона на Света Богородица – Хавайска в манастир Покров Богородичен, гр. Самоков, Архиерейска вечерня с канон към Св. Богородица
4 август, 2026 г. – Вторник
09:00 – Архерейска света Литургия, митрополитски храм Св. Неделя, гр. София
16:00 – Отпътуване на чудотворната икона на Света Богородица – Хавайска към гр. Ихтиман
18:00 – Посрещане на чудотворната икона на Света Богородица – Хавайска в храм Успение Богородично, гр. Ихтиман, Архиерейска вечерня с канон към Св. Богородица
5 август, 2026 г. – Сряда
18:00 – Посрещане на чудотворната икона на Света Богородица – Хавайска в храм Св. Георги, гр. Дупница, Архиерейска празнична вечерня за Преображение Господне
6 – 8 август, 2026 г. – Посещение на чудотворната икона на Света Богородица – Хавайска в Неврокопска епархия
8, 9 август, 2026 г. – Посещение на чудотворната икона на Света Богородица – Хавайска в Ловчанска епархия
9 – 11 август, 2026 г. – Посещение на чудотворната икона на Света Богородица – Хавайска във Видинска епархия
11, 12 август, 2026 г. – Посещение на чудотворната икона на Света Богородица – Хавайска във Врачанска епархия
12, 13 август, 2026 г. – Посещение на чудотворната икона на Света Богородица – Хавайска във Великотърновска епархия
13, 14 август, 2026 г. – Посещение на чудотворната икона на Света Богородица – Хавайска в Сливенска епархия
14 – 16 август, 2026 г. – Посещение на чудотворната икона на Света Богородица – Хавайска във Варненска и Великопреславска епархия
17, 18 август, 2026 г. – Посещение на чудотворната икона на Света Богородица – Хавайска в Рилски манастир
19 август, 2026 г. – Отпътуване на чудотворната мироточива икона на Света Богородица – Хавайска от България
Хавайската Иверска икона на Пресвета Богородица е известна сред православните християни по света с многобройните свидетелства за мироточение и духовна помощ. Вярващите я почитат като символ на надеждата, застъпничеството и майчинската закрила на Божията Майка.
Българската православна църква отправя призив към всички желаещи с вяра и благоговение да пристъпят към чудотворния образ на Пресвета Богородица и да отправят своите молитви за здраве, мир, утеха и благословение за себе си и своите близки.
Снимка: mitropolia-sofia.org