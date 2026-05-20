ЕК представи предложения за подобряване на достъпа на земеделците до торове

ЕК изразява готовност да осигури подкрепа от бюджета за селскостопанска политика и да насърчи подобряването на земеделските запаси

Европейската комисия представи план за подобряване на достъпа на европейските земеделци до торове на фона на ограничените доставки заради събитията в Близкия изток. Комисията предвижда да осигури подкрепа за земеделците преди настъпването на лятото.

Неотдавнашните прекъсвания на доставките и нестабилността на цените поставиха земеделските производители в Европа под нарастващ натиск, се отбелязва в съобщение на ЕК, цитирано от БТА. Отчита се, че Европа е уязвима на външни сътресения в доставките на торове, затова според комисията са необходими незабавни мерки за подкрепа на земеделците и за подобряване на вътрешното производство, както и ускоряване на прехода към незамърсяващо наторяване.

ЕК изразява готовност да осигури подкрепа от бюджета за селскостопанска политика и да насърчи подобряването на земеделските запаси. Предвижда се държавите от ЕС да обсъдят законопроект за промени, така че държавите да се възползват максимално от възможностите да осигурят подкрепа, включително с повече гъвкавост при предварителните плащания и оптимизирана употреба на торове в земеделието. Според комисията е необходимо да бъде преосмислена политиката за употребата на нитрати и да се използва по-често органично наторяване.

Комисията изразява готовност да преразгледа правилата за търговията с емисии по отношение на производството на торове и то да получи допълнително финансиране от ЕС.

Средства от бюджета за сближаване ще бъдат насочени в подкрепа на производството на биогаз и биометан, а ЕК ще обсъди с държавите и производителите възможността за създаване на сезонни запаси от торове.

Значителен дял от производствените разходи за земеделците са свързани с торенето, а геополитическите сътресения и прекъсванията на доставките доведоха до рязко покачване на цените на торовете, отбелязва комисията. Това поскъпване може да принуди земеделските производители да намалят обработваемите площи и така да се достигне отражение върху производството на храни, се посочва в съобщението. Допълва се, че ЕК предложи по-рано тази година временно отпадане на митата при вноса на някои торове и на ограниченията за държавна помощ за най-засегнатите от поскъпването след началото на ударите срещу Иран.