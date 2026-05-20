Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

ЕК представи предложения за подобряване на достъпа на земеделците до торове

Финансиране в земеделието
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
3 Минути

ЕК изразява готовност да осигури подкрепа от бюджета за селскостопанска политика и да насърчи подобряването на земеделските запаси

Европейската комисия представи план за подобряване на достъпа на европейските земеделци до торове на фона на ограничените доставки заради събитията в Близкия изток. Комисията предвижда да осигури подкрепа за земеделците преди настъпването на лятото.

АКЦЕНТИ
ЕК изразява готовност да осигури подкрепа от бюджета за селскостопанска политика и да насърчи подобряването на земеделските запасиКомисията изразява готовност да преразгледа правилата за търговията с емисии по отношение на производството на торове и то да получи допълнително финансиране от ЕС.

Неотдавнашните прекъсвания на доставките и нестабилността на цените поставиха земеделските производители в Европа под нарастващ натиск, се отбелязва в съобщение на ЕК, цитирано от БТА. Отчита се, че Европа е уязвима на външни сътресения в доставките на торове, затова според комисията са необходими незабавни мерки за подкрепа на земеделците и за подобряване на вътрешното производство, както и ускоряване на прехода към незамърсяващо наторяване.

ЕК изразява готовност да осигури подкрепа от бюджета за селскостопанска политика и да насърчи подобряването на земеделските запаси. Предвижда се държавите от ЕС да обсъдят законопроект за промени, така че държавите да се възползват максимално от възможностите да осигурят подкрепа, включително с повече гъвкавост при предварителните плащания и оптимизирана употреба на торове в земеделието. Според комисията е необходимо да бъде преосмислена политиката за употребата на нитрати и да се използва по-често органично наторяване.

Комисията изразява готовност да преразгледа правилата за търговията с емисии по отношение на производството на торове и то да получи допълнително финансиране от ЕС.

Средства от бюджета за сближаване ще бъдат насочени в подкрепа на производството на биогаз и биометан, а ЕК ще обсъди с държавите и производителите възможността за създаване на сезонни запаси от торове.

Значителен дял от производствените разходи за земеделците са свързани с торенето, а геополитическите сътресения и прекъсванията на доставките доведоха до рязко покачване на цените на торовете, отбелязва комисията. Това поскъпване може да принуди земеделските производители да намалят обработваемите площи и така да се достигне отражение върху производството на храни, се посочва в съобщението. Допълва се, че ЕК предложи по-рано тази година временно отпадане на митата при вноса на някои торове и на ограниченията за държавна помощ за най-засегнатите от поскъпването след началото на ударите срещу Иран.

СВЪРЗАНИ НОВИНИ
ЕК одобри 168,9 млн. евро държавна помощ за  земеделски стопани в България
Интервенция за нови земеделски стопани ще стартира през тази година
Експерти от ГД АГРИ към Европейската комисия посетиха България
ЕК прие дерогация за 2023 г.: Допуска се авансово плащане на процент от директните плащания
ЕТИКЕТИ:
Avatar photo
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

АктуалноАкцентиДържавен Фонд Земеделие
Владислава Казакова е новият изпълнителен директор на ДФЗ
АктуалноАкцентиДържавен Фонд Земеделие
Над 84 млн. евро получиха 17 хил. фермери за по-малко пестициди
АктуалноАкцентиМинистерство на земеделието,...
Министър Абровски: Механичното харчене на пари трябва да спре – фокусът вече...
АктуалноАкценти
Проф. Светла Янчева е новият изпълнителен директор на БАБХ
АктуалноАкцентиДържавен Фонд Земеделие
Над 40 милиона евро са преведени на 9 565 стопани по екосхемата...

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама