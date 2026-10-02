ЕК одобри държавна помощ за българските земеделски стопани заради повишените цени на горивата и торовете

Помощта ще бъде предоставена под формата на преки безвъзмездни средства

Европейската комисия одобри българска схема за държавна помощ в размер на 170 милиона евро за земеделските стопани, засегнати от повишени цени на горивата и торовете поради кризата в Близкия изток.

Схемата беше одобрена съгласно Временната рамка за държавна помощ при кризи в Близкия изток (METSAF), приета от Комисията на 29 април 2026 г.

Българската схема

България уведоми Комисията за схема на стойност 170 милиона евро за подпомагане на дружествата, осъществяващи дейност в селскостопанския сектор. Схемата, която ще се прилага до 31 декември 2026 г., има за цел да смекчи въздействието на увеличението на цените на горивата и торовете в селското стопанство.

Помощта ще бъде предоставена под формата на преки безвъзмездни средства. Схемата е свързана с предоставянето на ограничена по размер помощ, съобразена с увеличението на цените на горивата и торовете, и е с максимален размер от 50 000 EUR на дружество.

Комисията оцени схемата съгласно правилата на ЕС за държавната помощ, по-специално член 107, параграф 3, буква в) от Договора за функционирането на ЕС, който дава възможност на държавите членки да подкрепят развитието на някои икономически дейности при определени условия, както и съгласно раздели 1 и 2.1 от METSAF.

Комисията установи, че схемата е в съответствие с условията, определени в METSAF. По-конкретно помощта ще се отпуска въз основа на схема с ясен прогнозен бюджет и ще се предоставя за временна подкрепа на развитието на дружества, осъществяващи дейност в първичното производство на селскостопански продукти. Комисията стигна до заключението, че схемата е необходима, подходяща и пропорционална за улесняване на развитието на дадена икономическа дейност и не засяга по неблагоприятен начин условията на търговия до степен, която противоречи на общия интерес.

Въз основа на това Комисията одобри българската схема съгласно правилата на ЕС за държавната помощ.

На 29 април 2026 г. Комисията прие METSAF, за да даде възможност на държавите членки да подкрепят икономиката на ЕС в контекста на кризата в Близкия изток. METSAF е целенасочена и временна рамка за справяне с последиците от кризата за някои от най-изложените на риск сектори на икономиката: селско стопанство, рибарство, транспорт и енергоемките отрасли. METSAF ще бъде в сила до 31 декември 2026 г. През периода на нейното прилагане Комисията ще преглежда съдържанието, обхвата и срока на функциониране на рамката, като взема под внимание събитията в Близкия изток и общата икономическа ситуация.

Въпреки че преходът към чиста икономика остава дългосрочното решение за предпазване на дружествата в ЕС от последиците от глобалните енергийни сътресения, METSAF позволява на държавите членки да предприемат незабавни действия, за да гарантират, че растежът на най-изложените на риск дружества не бива непоправимо спъван от настоящата криза.

За тази цел подкрепата може да бъде под различни форми за дружествата, извършващи дейност в секторите на селското стопанство, рибарството и транспорта. Това включва помощ въз основа на реалното потребление, за да бъде покрита част от увеличенията на цените на горивата или торовете, както и опростен подход за помощите с малък размер.

В METSAF е включена и временна корекция на Рамката за държавна помощ във връзка с Пакта за чиста промишленост, която дава възможност за допълнителна гъвкавост и по-висок интензитет на помощта за справяне с резките скокове в цените на електроенергията.