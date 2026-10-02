Въглеродно земеделие
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ДФЗ ще отпуска кредити за реализиране на одобрени проекти по инвестиционни интервенции от СПРЗСР 2023 – 2027 г.

АктуалноАкцентиДържавен Фонд Земеделие
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Общият максимален размер за един кандидат по проект за периода на прилагане на схемата по всички допустими интервенции е до 900 000 евро

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (УС на ДФЗ) одобри изменения в схемата за кредитиране на инвестиционни проекти от Фонда. Кредити ще се отпускат за реализиране на одобрени проекти по следните интервенции от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027 г. (СПРЗСР):

• интервенция II.Г.1 – „Инвестиции в земеделските стопанства“;
• интервенция II.Г.1.1 – „Инвестиции в земеделските стопанства, насочени към опазване на компонентите на околната среда“;
• интервенция II.Г.5 – „Инвестиции в инфраструктура за напояване“;
• интервенция „Инвестиции в лозаро-винарския сектор“;
• интервенция „Преструктуриране и конверсия на лозя“;
• интервенция „Инвестиции в екологични съоръжения“.

Прилагането на кредитирането ще допринесе за усвояване на средствата по инвестиционните проекти, като срокът на действие на схемата за кредитиране е в рамките на срока за прилагане на интервенциите от СПРЗСР 2023-2027 г.
Средствата по кредита се предоставят пряко от Държавен фонд „Земеделие“.
Кандидатите за кредит трябва да са бенефициери, които имат сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по посочените интервенции.

Общият максимален размер за един кандидат по проект за периода на прилагане на схемата по всички допустими интервенции е до 900 000 евро.

Отпусканият кредит за един кредитополучател е в размер до 90 % от размера на полагащата се безвъзмездна финансова помощ съгласно сключения договор по СПРЗСР 2023-2027 г., намален с изплатените авансови и/или междинни плащания.
Кредитите се олихвяват с годишен лихвен процент, равен на референтния лихвен процент, приложим към датата на сключване на договора за кредит, но не по-нисък от определения от УС на ДФЗ за съответната година.
Периодът за прием на заявления за предоставяне на кредит се определя със заповед на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“.
Кандидатите ще подават заявления по образец за искане на кредит и за усвояване на кредит ведно с всички необходими документи през Системата за електронни услуги (СЕУ).

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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