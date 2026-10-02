Зам.-министър Неделков: Нерегламентираното движение на животни изисква по-строг контрол във вътрешността на страната

Проф. Неделков подчерта, че постоянно се получават сигнали за превоз на животни с микробуси, малки товарни и леки автомобили, като посочи конкретни примери за подобни нарушения

Нерегламентираното движение на животни изисква по-строг контрол във вътрешността на страната. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните проф. Крум Неделков по време на среща с представители на Главна дирекция „Национална полиция“, Главна дирекция „Гранична полиция“, Българска агенция по безопасност на храните, Центъра за оценка на риска по хранителната верига и експерти от МЗХ. Той посочи, че в условията на усложнена епидемиологична обстановка и разпространение на шарката по овцете и козите, продължава нерегламентираното придвижване на животни, въпреки предприетите действия от компетентните органи.

Проф. Неделков подчерта, че постоянно се получават сигнали за превоз на животни с микробуси, малки товарни и леки автомобили, като посочи конкретни примери за подобни нарушения. „Тези случаи налагат да предприемем допълнителни мерки по отношение на лицата, които незаконосъобразно придвижват животни от един обект към друг или между различни части на страната“, отбеляза заместник-министърът. Той акцентира, че срещата е продължение на добрата комуникация между институциите и общите им усилия за надграждане на мерките и своевременна реакция при възникващи рискове. По думите му благодарение на съвместната работа са установени случаи на нерегламентиран внос на животни от съседни държави.

Представителите на институциите се обединиха около идеята за организиране на координационни срещи на областно ниво между структурите на БАБХ и МВР, с участието на местна власт. Целта е да бъдат планирани конкретни съвместни действия и да бъдат определени районите с концентрация на животновъдни обекти, които представляват потенциално рискови територии. Акцент беше поставен и върху възможността за засилване на контрола по основните пътни артерии в страната, чрез определяне на подходящи места за контролни пунктове.

На срещата беше обсъдена и необходимостта от промени в законодателството, насочени към въвеждането на по-строги мерки при незаконно придвижване на животни и нарушения на правилата за биосигурност.