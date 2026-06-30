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КЗК започна предварително проучване за прекомерно високи цени на храни и напитки на Летище „Васил Левски“

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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В публичното пространство има достатъчно информация и сигнали за значително по-високи цени на кафе, бутилирана вода, безалкохолни напитки и хранителни продукти на територията на столичното летище в сравнение с цените на други европейски летища

В рамките на извършвания от Комисията за защита на конкуренцията секторен анализ на пазара на храни и във връзка с множество публични сигнали относно цените на храните и напитките, предлагани в търговските обекти на територията на Летище „Васил Левски“ – София, антимонополният регулатор започна предварително проучване за възможна злоупотреба с господстващо и съвместно господстващо положение на фирми, опериращи на двата терминала.

АКЦЕНТИ
В публичното пространство има достатъчно информация и сигнали за значително по-високи цени на кафе, бутилирана вода, безалкохолни напитки и хранителни продукти на територията на столичното летище в сравнение с цените на други европейски летищаПо предварителни данни пазарът на храни и напитки на Летище „Васил Левски“ се характеризира с присъствието на ограничен брой оператори, които управляват значителна част от обектите на двата терминала в партньорство с концесионера на летището.

В публичното пространство има достатъчно информация и сигнали за значително по-високи цени на кафе, бутилирана вода, безалкохолни напитки и хранителни продукти на територията на столичното летище в сравнение с цените на други европейски летища.

Предварителното проучване е част от засиления контрол върху пазари от съществено значение за потребителите и се предприема в контекста на последните изменения в Закона за защита на конкуренцията, които разшириха възможностите на Комисията за наблюдение и анализ на пазари, при които съществуват съмнения за ограничаване на конкуренцията и за наличие на антиконкурентни практики.

По предварителни данни пазарът на храни и напитки на Летище „Васил Левски“ се характеризира с присъствието на ограничен брой оператори, които управляват значителна част от обектите на двата терминала в партньорство с концесионера на летището.

В тази връзка Комисията ще извърши задълбочен анализ на пазарната структура, условията за достъп до пазара, начина на формиране на цените и конкурентната среда в съответния сектор. В хода на предварителното проучване КЗК ще провери дали съществуват индикации за злоупотреба с господстващо или съвместно господстващо положение, както и дали са налице практики или пазарни механизми, които могат да доведат до ограничаване на конкуренцията и до поддържане на необосновано високи цени за крайните потребители.

За целите на анализа ще бъде изискана информация от компетентните държавни органи, концесионера на летището, търговските оператори и други участници на пазара. Комисията ще извърши обстоен анализ на събраната информация, като ще проучи факторите, които влияят върху цените на храните и напитките и дали са налице обективни обстоятелства за техния размер. При наличие на достатъчно данни за нарушения, КЗК ще образува производство по реда на Закона за защита на конкуренцията.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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