Честит празник, мили деца!

На 1 юни светът празнува Международния ден на детето – ден, посветен на усмивките, мечтите и безгрижието на най-малките

Началото на този важен празник е поставено през далечната 1925 г. в Женева, по време на „Световната конференция по въпросите на детското здраве“.

В България, както и в много други страни от Източния блок, той придобива широка популярност след 1949 г. като „Международен ден за защита на децата“. Въпреки промените в политическите системи, 1 юни запазва своята сила и значимост като празник, който обединява семейства и общности в грижата за децата.

Празникът има и свой уникален флаг – зелен фон, символизиращ растеж, с пет цветни човешки фигури около Земята, които олицетворяват разнообразието, толерантността и нашия общ дом.