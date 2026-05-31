Празник в Делфинариум Варна: Безплатни шоута за децата на 31 май и 1 юни

Мариана Климентиева
Децата до 12 години ще влизат безплатно, а цената на билет за възрастни е 15 евро на човек

„Делфинариум Варна“ организира шест безплатни представления за децата – „Децата празнуват с делфините“. Те ще се състоят на 31 май и 1 юни 2026 г. за Деня на детето от 10:30, 12:00 и 15:30 часа. Представленията ще бъдат обогатени с анимационна програма на Бате Сашо Капитана, както и с много игри за публиката.

“Децата до 12 години ще влизат безплатно, а цената на билет за възрастни е 15 евро на човек. Елате да участвате в шоутата. Ще пеем,  ще танцуваме, ще играем волейбол и футбол, и ще въртим обръчи заедно с делфините.  Кафе-сладкарницата в „Делфинариум Варна“ ще предложи уникални сладкиши, торти и лакомства за семействата,” обясниха организаторите.

Децата ще бъдат посрещани от делфините Доли, Йоана, Бимбо, Кимбо и Флипър. Те изпълняват скокове на височина, двойно салто, троен аксел. Част от представлението е спасяване на човек във водата. Делфините също така пеят и танцуват – рокендрол и валс. Част от шоуто е и тяхната игра на футбол с публиката.

Можете да закупите своя онлайн билет тук: https://dolphinariumvarna.bg или на касата в деня на представлението.

Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

