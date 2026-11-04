Въглеродно земеделие
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Овощарите кандидатстват до 25 ноември за помощ за зимни пръскания и борба с черната златка

АктуалноАкцентиДържавен Фонд Земеделие
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Стопаните трябва да отчетат направените разходи и да представят документи за закупените и приложени продукти за растителна защита при подаване на заявленията или не по-късно от 25 ноември 2026 г.

До 25 ноември 2026 г. земеделските стопани могат да кандидатстват за подпомагане за втория есенен прием по схемата за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период и контрол на черна златка (Capnodis tenebrionis)“. Заявления за кандидатстване по схемата се приемат в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ). Стопаните трябва да отчетат направените разходи и да представят документи за закупените и приложени продукти за растителна защита при подаване на заявленията или не по-късно от 25 ноември 2026 г.

Държавната помощ има за цел да ограничи максимално загубите на земеделските стопани от разпространението на вредители по трайните насаждения при следните култури:
•    семкови овощни видове (ябълки и круши);
•    костилкови овощни видове (праскови, кайсии, череши, вишни и сливи);
•    ягодоплодни видове (ягоди и малини);
•    маслодайна роза.

Припомняме, че помощта се предоставя на два етапа – пролетен и есенен, а одобреният бюджет от Управителния съвет на ДФЗ е в размер на 7 800 000 евро за 2026 г. За пролетния етап бяха изплатени над 3 млн. евро през месец юни. Средствата, които се предоставят сега, за втория етап, покриват както част от разходите на овощарите, направени за растителнозащитни продукти, които се използват през есента, така и тези за контрол и предотвратяване на разпространението на черна златка (Capnodis tenebrionis).

При есенния етап стопаните получават:
•    До 72 евро/хектар (с ДДС) за продукти за растителна защита, които се използват за контрол и предотвратяване на разпространението на вредители при трайни насаждения през зимния сезон и се прилагат през есента в периода на масов листопад (II етап), при условие че са допустими/разрешени в Програмата.
•    До 138,40 евро/хектар (с ДДС) за продукти за растителна защита и биологични агенти, които се използват за контрол и предотвратяване на разпространението на черна златка (Capnodis tenebrionis), при условие че са допустими/разрешени за употреба за съответната култура съобразно Програмата.

До 18 декември 2026 г. Държавен фонд „Земеделие“ ще изплати финансовата помощ по схемата.
Допустимите продукти за растителна защита и биологичните агенти, които се използват за контрол и предотвратяване на разпространението на вредители при трайни насаждения, са описани в Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период и контрол на черна златка (Capnodis tenebrionis), публикувана на интернет сайта на БАБХ, в рубрика „Национални програми“: https://bfsa.egov.bg/wps/portal/bfsa-web/about.bfsa/administration/national.programs
Указанията за прилагане на държавната помощ са публикувани на сайта на ДФЗ в секция „Схеми и мерки за подпомагане“, раздел „Държавни помощи“ – „Краткосрочни схеми за подпомагане“.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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