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Gelato & Latte стана посланик на натуралното джелато в света

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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След девет години работа и отдаденост екипът на Gelato & Latte получи международното признание „Посланик на истинското натурално джелато“ в рамките на Gran Premio del Gelato Naturale 2026 в Италия

Българският бранд Gelato & Latte получи престижното международно признание „Ambasciatore del Vero Gelato Naturale“ (Посланик на истинското натурално джелато) по време на Gran Premio del Gelato Naturale 2026, проведено в Гросето, Тоскана, Италия.

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След девет години работа и отдаденост екипът на Gelato & Latte получи международното признание „Посланик на истинското натурално джелато“ в рамките на Gran Premio del Gelato Naturale 2026 в ИталияПризнанието идва след девет години работа, постоянство и отдаденост на екипа на Gelato & Latte. Ясинская подчертава, че наградата е резултат от общите усилия на всички, които стоят зад развитието на бранда.

Отличието нарежда Gelato & Latte сред 20-те посланици на натуралното джелато от четири континента. Българският бранд е единственият представител на страната в тази международна селекция.

Новината съобщи в социалната мрежа Facebook Албина Ясинская, която сподели радостта си от признанието и определи участието в събитието като незабравимо преживяване. По думите й срещата с едни от най-добрите майстори на джелато в света е била възможност за обмен на опит и идеи между професионалисти, обединени от обща философия – производството на истинско натурално джелато без компромиси.

Признанието идва след девет години работа, постоянство и отдаденост на екипа на Gelato & Latte. Ясинская подчертава, че наградата е резултат от общите усилия на всички, които стоят зад развитието на бранда.

“Да се върна в Гросето Gelato Naturale Academy и да бъда сред едни от най-добрите майстори на джелато в света беше незабравимо преживяване. Хора, с които споделяме не просто професия, а философия – истинско натурално джелато, без компромиси.И точно там получихме признание, което означава изключително много за мен.
Gelato & Latte вече официално е „Ambasciatore del Vero Gelato Naturale“ – Посланик на истинското натурално джелато! След девет години работа и отдаденост имаме честта да бъдем включени в „златния списък“ на 20 посланици на натуралното джелато от четири континента – единствените от България!  А на нашия екип – най-личното ми благодаря! Знам колко труд, любов и постоянство стоят зад тези години. Гордея се с вас! Това признание е наше, написа в профила си във Facebook.

В публикацията си тя споделя и снимки от първите стъпки на Gelato & Latte, които показват пътя от началото на проекта до днешното международно признание. Отличието е повод за гордост не само за екипа на Gelato & Latte, но и за българското присъствие на международната сцена на занаятчийското производство на сладолед.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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