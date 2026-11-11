Gelato & Latte стана посланик на натуралното джелато в света

След девет години работа и отдаденост екипът на Gelato & Latte получи международното признание „Посланик на истинското натурално джелато“ в рамките на Gran Premio del Gelato Naturale 2026 в Италия
Българският бранд Gelato & Latte получи престижното международно признание „Ambasciatore del Vero Gelato Naturale“ (Посланик на истинското натурално джелато) по време на Gran Premio del Gelato Naturale 2026, проведено в Гросето, Тоскана, Италия.
Отличието нарежда Gelato & Latte сред 20-те посланици на натуралното джелато от четири континента. Българският бранд е единственият представител на страната в тази международна селекция.
Новината съобщи в социалната мрежа Facebook Албина Ясинская, която сподели радостта си от признанието и определи участието в събитието като незабравимо преживяване. По думите й срещата с едни от най-добрите майстори на джелато в света е била възможност за обмен на опит и идеи между професионалисти, обединени от обща философия – производството на истинско натурално джелато без компромиси.
Признанието идва след девет години работа, постоянство и отдаденост на екипа на Gelato & Latte. Ясинская подчертава, че наградата е резултат от общите усилия на всички, които стоят зад развитието на бранда.
В публикацията си тя споделя и снимки от първите стъпки на Gelato & Latte, които показват пътя от началото на проекта до днешното международно признание. Отличието е повод за гордост не само за екипа на Gelato & Latte, но и за българското присъствие на международната сцена на занаятчийското производство на сладолед.