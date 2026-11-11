Сoфия е домакин на петата конференция „Единно здраве“

Международният научен форум ще се проведе на 19 ноември 2026 г. с институционалната подкрепа на Министерството на земеделието и храните

На 19 ноември 2026 г. България ще бъде домакин на Петата регионална конференция на Балканската мрежа „Единно здраве“ (Balkan One Health Network – BOHN). Международният научен форум ще се проведе в София и ще обедини специалисти, представители на институции, академичните и професионалните общности около общите предизвикателства пред здравето на хората, животните и околната среда.

Конференцията се организира от Балканската мрежа „Единно здраве“ и Българската асоциация „Единно здраве“ (БАЕЗ), с институционалната подкрепа на Министерството на земеделието и храните (МЗХ) и широк кръг национални научни, професионални и държавни организации – Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ), Центърът за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ), Българският ветеринарен съюз (БВС), Министерството на здравеопазването (МЗ) и Националният център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ). Сред академичните партньори са Медицинският университет – Варна, Медицинският университет – Плевен, Тракийският университет – Стара Загора, Лесотехническият университет – София и Медицинският университет – София.

Балканската мрежа „Единно здраве“ обединява специалисти от хуманната и ветеринарната медицина, университети, научни институти и компетентни институции от региона. Нейната мисия е да развива междусекторното сътрудничество и да утвърждава подхода „Единно здраве“ (One Health), основан на взаимосвързаността между здравето на хората, животните, растенията и екосистемите. След конференциите в Зеница (2022), Будва (2023), Нови Сад (2024) и Берово (2025) София ще бъде домакин на петото издание на форума.

По време на събитието се очакват над 100 участници от България, Сърбия, Северна Македония, Румъния, Гърция, Грузия и други държави. Сред предвидените лектори са: чл.-кор. проф. д-р Илия Цачев, доц. д-р Тодорка Янковска-Стефанова, доц. д-р Гергана Крумова-Вълчева, доц. д-р Койчо Коев, доц. Борислава Чакърова, доц. д-р Петя Генова-Калу, доц. д-р Илиян Костов, доц. д-р Петя Орозова, доц. д-р Калина Стоянова, д-р Драгомир Иванов и д-р Мирослав Първанов, както и редица експерти от балканския регион. Очакваме и специален лектор от EU-JAMRAI 2 – д-р Анe Бекер, DVM, MSc, PhD, Scientific Officer – EU-JAMRAI2.

Научната програма ще обхване националните и регионалните политики по „Единно здраве“, превенцията и контрола на зоонозите, антимикробната резистентност, биосигурността, имунопрофилактиката, безопасността на храните, векторно-преносимите болести и влиянието на климатичните промени върху здравето. Специално внимание ще бъде отделено на Националната програма за действие срещу антимикробната резистентност (2026 – 2029 г.) и необходимостта от координирани действия между институциите и професионалните общности.

Специален акцент на конференцията ще бъде отбелязването на 125-годишнината от създаването на Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт „Проф. д-р Георги Павлов“. Юбилейната научна сесия „125 години от създаването на НДНИВМИ – традиции и съвременни предизвикателства в контекста на „Единно здраве“: ветеринарна медицина, безопасност на храните и антимикробна резистентност“ ще представи историческото наследство, научните постижения и съвременната роля на Института в опазването на здравето на животните и общественото здраве.

Конференцията е възможност за задълбочаване на регионалното сътрудничество, обмен на научна експертиза и развитие на съвместни инициативи за справяне със здравните заплахи, които не познават националните граници. Тя ще се проведе в хибриден формат – присъствено и онлайн. За повече информация и регистрация: https://events.onehealth-bg.org/.