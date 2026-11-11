В СЕУ са публикувани уведомителните писма по агроекологичните и биологичните интервенции за Кампания 2025

Бенефициерите са уведомени за публикуването на документите и чрез автоматично генерирани електронни съобщения

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) информира земеделските стопани, че уведомителните писма за извършените плащания по агроекологичните и биологичните интервенции, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. за Кампания 2025, вече са достъпни в индивидуалните им профили в Системата за електронни услуги (СЕУ). Бенефициерите са уведомени за публикуването на документите и чрез автоматично генерирани електронни съобщения.

Обръщаме внимание, че при условие че кандидатите не изтеглят уведомителното си писмо, с което се отказва изцяло или частично изплащането на безвъзмездна финансова помощ по интервенциите в срок до един месец от публикуването му в системата, то се счита за връчено в първия ден след изтичането на този срок.