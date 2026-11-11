Въглеродно земеделие
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В СЕУ са публикувани уведомителните писма по агроекологичните и биологичните интервенции за Кампания 2025

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Бенефициерите са уведомени за публикуването на документите и чрез автоматично генерирани електронни съобщения

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) информира земеделските стопани, че уведомителните писма за извършените плащания по агроекологичните и биологичните интервенции, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. за Кампания 2025,  вече са достъпни в индивидуалните им профили в Системата за електронни услуги (СЕУ). Бенефициерите са уведомени за публикуването на документите и чрез автоматично генерирани електронни съобщения.

Обръщаме внимание, че при условие че кандидатите не изтеглят уведомителното си писмо, с което се отказва изцяло или частично изплащането на безвъзмездна финансова помощ по интервенциите в срок до един месец от публикуването му в системата, то се счита за връчено в първия ден след изтичането на този срок.

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ДФЗ: Достъпът до СЕУ е възстановен
Достъпът до СЕУ ще бъде временно преустановен, днес след 18.00 часа, поради технологично обновяване на Системата
Стопаните могат да регистрират заявленията си в СЕУ
Одобрени са окончателните данни от Системата за идентификация на земеделските парцели
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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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