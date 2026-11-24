В българските традиции този ден е познат като Катерининден и светицата се чества като покровителка на майките

Днес православната църква почита паметта на Света Великомъченица Екатерина – една от най-образованите жени на своето време, християнска светица и мъченица. В българската народна традиция празникът е известен като Катерининден, а светицата се почита като покровителка на майките и децата.

Според преданието Екатерина била дъщеря на Конт, управител на Александрия в Египет, по времето на император Максимиан. Тя получила блестящо образование и изучавала трудовете на най-видните философи и учени. Екатерина заявила пред родителите си, че ще се омъжи за мъж, който я превъзхожда по слава, богатство, красота и мъдрост. Мнозина младежи от знатни и богати семейства поискали ръката ѝ, но никой не успял да отговори на високите й изисквания.

Майка й, която тайно изповядвала християнството, я изпратила при отшелник, който я запознал с християнската вяра.

Преданието разказва, че Екатерина се изправила пред император Максимиан и се опитала да го убеди, че преследването на християните е неправилно. Със своята мъдрост и красноречие тя успяла да привлече към християнството съпругата на императора, както и редица мъдреци, изпратени да я оборят и върнат към езичеството. Заради вярата си те били осъдени на смърт и почитани като мъченици.

Самата Екатерина била хвърлена в затвора, където продължила да проповядва християнството и да обръща към вярата хората, които я посещавали. Императорът я осъдил на смърт чрез разпъване на колело с шипове. Според преданието оръдието за мъчения се разпаднало, когато светицата го докоснала. Така палачите не успели да изпълнят присъдата и накрая я обезглавили.

Легендата разказва още, че ангели отнесли тялото на мъченицата в планината Синай. Там през VI век византийският император Юстиниан I основал манастира „Света Екатерина“, който и до днес съхранява безценни произведения на раннохристиянското изкуство, архитектурата и книжовността. Един от основните символи на светицата е колелото с шипове, известно като „колелото на Екатерина“.

Народни вярвания и обичаи на Катерининден

В традиционната българска народна култура празникът на Света Екатерина се отбелязва най-вече в Южна България. В Пловдивския край съществува вярването, че светицата предпазва децата от болести, особено от шарка. Според обичая майките на малки деца ставали рано сутрин и омесвали погача и малко кравайче, което намазвали с мед. Погачата се раздавала на съседите за здраве, а кравайчето се окачвало на вратата или се хвърляло на покрива „за Баба Шарка“.

В Родопите Света Екатерина се почита като закрилница от тежки болести и висока температура. На този ден жените не работели и не докосвали остри предмети, тъй като според поверието рана, получена на празника, трудно зараствала.

Жените приготвяли бяла погача, намазвали я с мед и я раздавали цялата за здраве. Вярвало се, че чрез тези обредни действия хората ще се предпазят от шарка и други болести в началото на сезона, в който те се разпространяват, а Света Екатерина ще закриля семейството и децата.