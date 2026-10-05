ДФЗ доплати 7,6 млн. евро по екосхемата за екстензивна паша

Към сметките на 3 290 кандидати са преведени 7 624 869 евро

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) изпълни окончателната оторизация по екосхемата за екстензивно поддържане на постоянно затревените площи (Еко-ПЗП) за Кампания 2025 г. Към сметките на 3 290 кандидати са преведени 7 624 869 евро.Общият размер на плащането за един отговарящ на условията за подпомагане хектар е 123,86 евро/ха. Ставката е определена със Заповед на министъра на земеделието и храните Пламен Абровски, публикувана на сайта на ДФЗ.

Първият транш по Еко-ПЗП за Кампания 2025 г. беше изплатен на фермерите на 29 май тази година по ставка от 80,00 евро/ха. Разликата от 43,86 евро/ха, която стопаните получиха с настоящата оторизация, представлява доплащането по интервенцията. С финалното разплащане оторизираните средства по Еко-ПЗП за Кампания 2025 г. възлизат на общо 21 560 295 евро.

Припомняме, че право на финансова подкрепа по Еко-ПЗП имат стопани, които извършват екстензивна паша, при спазване на гъстота от 0,3 до 1 животинска единица на хектар. На заявените за подпомагане пасищни площи следва да се извърши пашуване за период от най-малко 60 дни през съответната година.