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Министър Абровски: Необходимо е да подобрим условията за производство на качествени семена от картофи

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Министър Абровски увери, че ще бъде засилен контролът върху внасяните семена както за стоково производство, така и за семепроизводство

Необходимо е да подобрим условията за производство на качествени семена от картофи в България. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски на среща с представители на картофопроизводителите. В нея участваха заместник-министрите проф. д-р Крум Неделков и Янислав Янчев, както и изпълнителният директор на ИАСАС Бистра Павловска. По време на нея се обсъдиха качеството на семенния материал, контролът върху него, растителната защита, реализацията на продукцията и възможностите за подпомагане на сектора през следващия програмен период.

Министър Абровски увери, че ще бъде засилен контролът върху внасяните семена както за стоково производство, така и за семепроизводство.

Изпълнителният директор на ИАСАС инж. Бистра Павловска информира, че съгласно новия регламент за растителния репродуктивен материал картофите ще попадат в обхвата на Регламента за официалния контрол. По повод съмненията за проблеми с качеството на семена, закупувани от търговски дружества, тя съобщи, че ще бъдат взети проби и ще се извършат паралелни анализи в лабораторията на БАБХ и в поне една лаборатория извън страната, като резултатите от тях ще имат информативен характер.

Производителите на картофи поставиха въпроса за ограничения достъп до препарати за растителна защита, включително такива, които са доказали ефективността си в практиката, но вече не са разрешени за употреба в ЕК. Обсъдени бяха и затрудненията при реализацията на продукцията, както и възможностите за подпомагане на сектора през следващия програмен период.

Министър Абровски подчерта значението на мерките за подкрепа, които да отчитат специфичните потребности на картофопроизводителите и да създават условия за устойчиво развитие на производството.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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