Министър Пламен Абровски: България като тероар е страна, която произвежда уникални продукти

Ролята и целта на МЗХ е да създава условия за произвеждането не само на безопасна, но и изключително качествена храна, която да бъде рекламирана и да привлича туристи у нас, заяви земеделският министър

България като тероар е с характеристики на държава, която може и произвежда уникални продукти. Затова ролята и целта на Министерството на земеделието и храните е да създава условия за произвеждането не само на безопасна, но и изключително качествена храна, която да бъде рекламирана и да привлича туристи у нас. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски по време на заключителната конференция „Българските храни и вино – ключов фактор за развитието на туризма и конкурентоспособността на дестинацията“, която се проведе в Университета по хранителни технологии в Пловдив. По думите му затова е необходимо да направим тези продукти по-разпознаваеми на пазара.

„Българските храни и вина са част от националното богатство и притежават огромен потенциал за международното популяризиране на страната ни“, подчерта Пламен Абровски. Той акцентира върху значението на традиционни продукти като българското кисело мляко и родните вина. Земеделският министър посочи още, че е необходимо да се използват възможностите, които предоставят европейските схеми за качество и регистрацията на продукти със защитени географски означения и храни с традиционно специфичен характер. „Те допринасят за опазването на българските традиции, разпознаваемостта на родните продукти и тяхното успешно представяне на международните пазари“, каза още министър Абровски. Според него те са ключов фактор за утвърждаването на България като атрактивна туристическа дестинация.

В рамките на събитието ректорът на Университета по хранителни технологии в Пловдив проф. Галин Иванов връчи почетни плакети на министрите на земеделието и храните и на туризма.

В дискусията участие взеха министърът на туризма Илин Димитров, заместник-министърът на туризма Мариела Модева, областният управител на Пловдив Георги Янев, председателят на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова, представители на бизнеса и академичната общност.

Форумът е организиран от Националния борд по туризъм с подкрепата на Министерството на туризма и е част от инициативата по повод 20-ата годишнина на организацията.