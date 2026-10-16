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Министър Пламен Абровски: България като тероар е страна, която произвежда уникални продукти

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Ролята и целта на МЗХ е да създава условия за произвеждането не само на безопасна, но и изключително качествена храна, която да бъде рекламирана и да привлича туристи у нас, заяви земеделският министър

България като тероар е с характеристики на държава, която може и произвежда уникални продукти. Затова ролята и целта на Министерството на земеделието и храните е да създава условия за произвеждането не само на безопасна, но и изключително качествена храна, която да бъде рекламирана и да привлича туристи у нас. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски по време на заключителната конференция „Българските храни и вино – ключов фактор за развитието на туризма и конкурентоспособността на дестинацията“, която се проведе в Университета по хранителни технологии в Пловдив. По думите му затова е необходимо да направим тези продукти по-разпознаваеми на пазара.

„Българските храни и вина са част от националното богатство и притежават огромен потенциал за международното популяризиране на страната ни“, подчерта Пламен Абровски. Той акцентира върху значението на традиционни продукти като българското кисело мляко и родните вина. Земеделският министър посочи още, че е необходимо да се използват възможностите, които предоставят европейските схеми за качество и регистрацията на продукти със защитени географски означения и храни с традиционно специфичен характер. „Те допринасят за опазването на българските традиции, разпознаваемостта на родните продукти и тяхното успешно представяне на международните пазари“, каза още министър Абровски. Според него те са ключов фактор за утвърждаването на България като атрактивна туристическа дестинация.

В рамките на събитието ректорът на Университета по хранителни технологии в Пловдив проф. Галин Иванов връчи почетни плакети на министрите на земеделието и храните и на туризма.

В дискусията участие взеха министърът на туризма Илин Димитров, заместник-министърът на туризма Мариела Модева, областният управител на Пловдив Георги Янев, председателят на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова, представители на бизнеса и академичната общност.

Форумът е организиран от Националния борд по туризъм с подкрепата на Министерството на туризма и е част от инициативата по повод 20-ата годишнина на организацията.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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