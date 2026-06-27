Готови ли сме за пожарите: Защо у нас горите съхнат, а в Щатите режат дървета, за да ги спасят?

Докато избуялата растителност и липсата на проактивна грижа застрашават българската гора, американският опит доказва, че контролираната сеч може да бъде проект за екологично възстановяване

Отново навлизаме в летен сезон, през който в последните години заради климатичните промени се разгарят все повече пожари. Дали обаче този път се подготвихме, за да не ставаме пак свидетели на изпепеляващи стихии и бедствия?

Въпреки информацията, че противопожарните мероприятия, касаещи горските територии, се извършват навреме, всички предпоставки за тежки пожари са налице. Вследствие обилните дъждове, избуялата растителност ще е пожароопасна в следващите летни и есенни месеци, а оттам лесно може да се прехвърли в гората. Тя от своя страна е пълна с горивно вещество поради липса на достатъчно проактивна грижа. Вече и за неспециалистите е видимо влошаването на здравословното състояние на иглолистните култури на ниска надморска височина – дърветата съхнат, разпадат се. Подобни са и проблемите в издънковите насаждения, които са застарели.

Както да се направи?

„Трябва да се върнем към лесовъдството и проактивното стопанисване. В последните години планираните лесовъдски мероприятия – включително и различни видове сечи, не се извършват в пълен обем, в резултат на което се наблюдава както влошаване здравословното състояние, така и загуба на работни места, поминък и обезлюдяване на полупланинските и планинските региони“, коментира инж. Петър Дишков, експерт към БКДМП.

Как се справят с проблемите зад Океана

„Премахни дърво, за да спасиш гората“ – в Щатите това е правило. Джей Ар Логан е собственик и оператор на горското стопанство „Дел Медио“ и консултант по горите на местни, щатски и федерални правителствени агенции. Той ръководи няколко проекта за възстановяване на горите, които насърчават здравето на екосистемите, традиционните употреби и икономическото развитие в Северно Ню Мексико. Целта на мероприятията е намаляване на конкуренцията между дърветата и повишаване на устойчивостта на горите. Чрез премахването на повечето дървета, останалите насаждения имат достъп до повече вода, повече слънчева светлина и повече пространство за растеж.

Много от хората, които са посетили лесовъдските проекти на Логан, са виждали дългите купчини отрязани трупи, на височина 4,5 метра. Отново, за скептиците, ето още едно заглавие, което привлича вниманието зад Океана: „Лесовъдът се опитва да прикрие дърводобивната операция като проект за „възстановяване“.“

„Ако вземем за пример думата „дървосеч“ , тя е толкова наситена с негативни конотации, че много природозащитници и противници на управлението я използват днес като тактика за сплашване. Но благодарение на много добри закони, добри разпоредби и добра наука, днес „сечта“ може наистина да бъде едновременно и проект за „възстановяване“, споделя Логан.

Мероприятията по добив на дървен материал всъщност са дейности за постигане на екологични цели. Дърветата могат да бъдат добивани по начин, който намалява риска от горски пожари, възстановява историческата структура на горите, подобрява местообитанията на дивата природа и повишава устойчивостта на суша. Освен това така могат да се генерират приходи за горските стопани, които се нуждаят от повече финансиране, за да извършат възстановаване за възможно най-много декари.

Когато става въпрос за дългосрочното здраве на горите, не става дума затова дали е използван моторен трион или тежки машини. Или дали някой печели от отсечената дървесина. Основният въпрос е: какво условия се опитва да създаде планираното мероприятие. Това не означава, че всеки проект за прореждане на дървета е перфектен. Или красив, особено по време и веднага след приключване на рязането.

Логан дава пример с горите в северната част на Ню Мексико, които се сблъскват със суша, насекоми, болести и все по-сериозни горски пожари. Така промяната вече се случва, дори и без лесовъдски интервенции. Проекти за прореждане, като тези, които се случват около Таос, Ню Мексико, имат за цел да помогнат на горите да възстановят някои от характеристиките, които са им позволили да се запазят сега и да имат за в бъдеще.