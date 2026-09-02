БАБХ задържа близо 38 тона фъстъци от САЩ и Египет заради наднормени нива на афлатоксини

Резултатите от лабораторния анализ показват неколкократно завишено съдържание на афлатоксини, което не отговаря на нормативно установените изисквания за безопасност по отношение на максимално допустимите количества на определени замърсители в храните

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) установи наднормени концентрации на афлатоксини В1 и В2, както и на общото съдържание на афлатоксини В1, В2, G1 и G2 в две пратки фъстъци – едната с тегло 19,921 тона и произход САЩ, а другата с тегло 18 тона и произход Египет. Пратките са пристигнали с кораби на пристанище Варна и са официално задържани. Те са поставени под контрола на ОДБХ – Варна, съвместно с Агенция „Митници“.

При пристигане на пратките са извършени идентификационна и физическа проверка, взети са и проби за лабораторно изследване съгласно изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1793. Пробите са изследвани в Централната лаборатория за химично изпитване и контрол (ЦЛХИК) – София.

Резултатите от лабораторния анализ показват неколкократно завишено съдържание на афлатоксини, което не отговаря на нормативно установените изисквания за безопасност по отношение на максимално допустимите количества на определени замърсители в храните.

За пратката с произход САЩ бизнес операторът има две възможности – тя да бъде унищожена или да бъде подложена на специална обработка в одобрено за целта предприятие на територията на Европейския съюз, при спазване на приложимите нормативни изисквания. БАБХ очаква официалното решение на вносителя.

Бизнес операторът на пратката с произход Египет е уведомил ОДБХ – Варна за решението си тя да бъде насочена за преработка за храна на животни в одобрено предприятие в Нидерландия.

Контролът върху двете пратки продължава до окончателното им насочване по установения ред.