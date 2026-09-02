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БАБХ задържа близо 38 тона фъстъци от САЩ и Египет заради наднормени нива на афлатоксини

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Резултатите от лабораторния анализ показват неколкократно завишено съдържание на афлатоксини, което не отговаря на нормативно установените изисквания за безопасност по отношение на максимално допустимите количества на определени замърсители в храните

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) установи наднормени концентрации на афлатоксини В1 и В2, както и на общото съдържание на афлатоксини В1, В2, G1 и G2 в две пратки фъстъци – едната с тегло 19,921 тона и произход САЩ, а другата с тегло 18 тона и произход Египет. Пратките са пристигнали с кораби на пристанище Варна и са официално задържани. Те са поставени под контрола на ОДБХ – Варна, съвместно с Агенция „Митници“.

При пристигане на пратките са извършени идентификационна и физическа проверка, взети са и проби за лабораторно изследване съгласно изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1793. Пробите са изследвани в Централната лаборатория за химично изпитване и контрол (ЦЛХИК) – София.

Резултатите от лабораторния анализ показват неколкократно завишено съдържание на афлатоксини, което не отговаря на нормативно установените изисквания за безопасност по отношение на максимално допустимите количества на определени замърсители в храните.

За пратката с произход САЩ бизнес операторът има две възможности – тя да бъде унищожена или да бъде подложена на специална обработка в одобрено за целта предприятие на територията на Европейския съюз, при спазване на приложимите нормативни изисквания. БАБХ очаква официалното решение на вносителя.

Бизнес операторът на пратката с произход Египет е уведомил ОДБХ – Варна за решението си тя да бъде насочена за преработка за храна на животни в одобрено предприятие в Нидерландия.

Контролът върху двете пратки продължава до окончателното им насочване по установения ред.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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