Честит рожден ден на земеделския министър Пламен Абровски!

Министърът на земеделието и храните поставя българското производство, силния пазар и интересите на земеделците сред основните си приоритети

Днес рожден ден празнува министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. В работата му начело на аграрния сектор сред основните акценти са подкрепата за българските производители, развитието на работещ пазар и стремежът към повече българска продукция на трапезата ни.

Сред приоритетите, които министърът поставя на преден план, е необходимостта земеделието да бъде по-конкурентоспособно и по-малко зависимо от субсидиите. За това от значение са работещият пазар, обединяването на производителите и възможността стопаните да получават по-добра реализация на своята продукция.

Важна част от този подход е и подкрепата за българските храни. Повече родна продукция на българската трапеза означава не само подкрепа за местните фермери, но и по-силна връзка между производител, преработвател и потребител.

Не по-малко важни са условията, в които се произвежда храната. Доброто напояване, по-малката административна тежест и ефективният контрол са сред факторите, които имат пряко значение както за земеделците, така и за потребителите.

А голямата цел остава ясна – повече български храни на българската трапеза. Това означава по-добри възможности за родните производители, подкрепа за българската хранителна индустрия и избор за потребителите.

По повод рождения му ден екипът на Агрозона пожелава на Пламен Абровски най-вече здраве, щастие и много енергия. Нека има сили да реализира идеите си, да отстоява интересите на българското земеделие и да превръща поставените цели в реални резултати.

Честит рожден ден, г-н Абровски! Пожелаваме Ви здраве, успехи и повече български успехи – от полето до трапезата!