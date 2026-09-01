БАБХ спря над 17,5 тона грозде от Турция с наднормени остатъци от пестициди

3000 кг десертно грозде са класифицирани като вредни за здравето и унищожени, друга пратка от 14 520 кг е върната на изпращача

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) не допусна до пазара на Европейския съюз пратки с общо над 17,5 тона десертно грозде от Турция след установено наднормено съдържание на остатъци от пестициди. И трите пратки са установени само в рамките на ден – 29 август.

При лабораторно изследване на две пратки с общо нетно количество 3000 кг – по 1500 кг всяка – е установено съдържание на остатъци от пестициди над допустимите нормативни нива. С разпореждане на БАБХ е забранено транспортирането, търговията и пускането на пазара на двете партиди. Гроздето вече е унищожено под официален контрол на ОДБХ – Пловдив.

При друга пратка десертно грозде от Турция с количество 14 520 кг също е установено наднормено съдържание на остатъци от пестициди. В резултат на предприетите мерки тя е върната на изпращача и не е допусната до пазара.

Установяването на несъответстващите пратки е резултат от засиления контрол на БАБХ върху пресните плодове и зеленчуци, започнал на 3 август 2026 година, съвместно с Комисията за стоковите борси и тържищата, Националната агенция за приходите и Министерството на вътрешните работи.

Контролът е насочен към безопасността, качеството и проследимостта на пресните плодове и зеленчуци, както и към установяването на реалния им произход и проследяване движението им по търговската верига. Проверките и вземането на проби за лабораторен анализ за остатъци от пестициди се извършват както на граничните пунктове с трети държави, така и във вътрешността на страната – на пазари и тържища, борси и складове за търговия.

От 24 август към проверяваните домати, пипер и праскови е включено и десертното грозде. Засиленият контрол на БАБХ продължава. При съмнения за нарушения гражданите могат да подадат сигнал на горещия телефон на Агенцията 070012299.