БАБХ констатира две огнища на шарка по овцете и козите в областите Благоевград и Ямбол

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) призовава стопаните към повишена бдителност и стриктно спазване на мерките за биосигурност

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) констатира две огнища на шарка по овцете и козите – в село Логодаж, община Благоевград, област Благоевград и в село Джинот, община Стралджа, област Ямбол.

В област Благоевград е регистрирано първично огнище в два епидемиологично свързани животновъдни обекта, в които се отглеждат общо 202 животни. Собственикът е подал сигнал за съмнение за заболяването. Определена е 5-километрова защитна зона около огнището, в която влизат селата Дренково, Зелендол, Клисура, Логодаж и Обел от община Благоевград, област Благоевград.

Определена е 20-километрова надзорна зона около огнището, в която влизат Бело поле, Бистрица, Бучино, Българчево, Габрово, Горно Хърсово, Дебочица, Делвино, Дъбрава, Еленово, Изгрев, Лешко, Лисия, Марулево, Мощанец, Падеш, Покровник, Рилци, Селище, Церово и град Благоевград от община Благоевград, област Благоевград; селата Брестово, Докатичево, Железница, Крупник, Полена, Полето, Сухострел, Сушица, Тросково, Черниче и град Симитли от община Симитли, област Благоевград; град Кочериново, селата Бараково, Боровец, Бураново, Драгодан, Крумово, Мурсалево, Пороминово, Стоб, Фролош и Цървище от община Кочериново, област Кюстендил; селата Ваксево, Ветрен, Илия, Раково, Тишаново и Църварица от община Невестино, област Кюстендил; град Бобошево, селата Доброво, Скрино, Слатино и Сопово от община Бобошево, област Кюстендил; град Рила и село Смочево от община Рила, област Кюстендил.

В област Ямбол е регистрирано първично огнище в животновъден обект със 135 овце и техните приплоди. Собственикът е подал сигнал за съмнение за заболяването.

Определена е 5-километрова защитна зона около огнището, в която влизат селата Воденичане, Джинот, Иречеково и Чарда от община Стралджа, област Ямбол; селата Търнава и Чарган от община Тунджа, област Ямбол.

Определена е 20-километрова надзорна зона около огнището, в която влизат селата Атолово, Богорово, Войника, Зимница, Каменец, Лозенец, Люлин, Маленово, Недялско, Палаузово, Първенец, Саранско, Тамарино и град Стралджа от община Стралджа, област Ямбол; селата Асеново, Веселиново, Дражево, Завой, Кабиле, Калчево, Козарево, Кукорево, Могила, Окоп, Победа, Робово, Симеоново, Сламино, Стара река, Тенево, Хаджидимитрово, Ханово и Челник от община Тунджа, област Ямбол; град Ямбол от община Ямбол, област Ямбол; селата Блатец, Глушник, Горно Александрово, Драгоданово, Желю войвода, Трапоклово от община Сливен, област Сливен; селата Венец, Деветак, Деветинци, Сан Стефано и Церковски от община Карнобат, област Бургас.

Собствениците на животновъдните обекти оказват пълно съдействие на ветеринарните власти при изпълнението на предприетите мерки за контрол и ликвидиране на заболяването, съгласно разпоредбите на европейското и националното законодателство.

В населените места, попадащи в определените защитна и надзорна зона, се въвеждат ограничителни мерки, включително забрана за придвижване на овце и кози, с изключение на животни, предназначени за незабавно клане при определени условия. Животните следва да се отглеждат при оборен режим, а в животновъдните обекти в двете зони ще бъдат извършени преброяване и актуализация на данните в Интегрираната информационна система „ВетИС“, както и официален ветеринарномедицински контрол. За суровото мляко от засегнатите райони се прилагат специални изисквания за неговото придвижване и преработка съгласно действащото законодателство.

Заболяването не представлява опасност за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети.

БАБХ призовава стопаните към повишена бдителност и стриктно спазване на мерките за биосигурност. Редовното наблюдение на животните е от съществено значение за ранното установяване на заболяването. При всяко съмнение за шарка по дребните преживни животни следва незабавно да бъде уведомен ветеринарен лекар. Навременното съобщаване е от ключово значение за ограничаване на разпространението на заболяването. Сигнали могат да се подават денонощно на горещия телефон на Агенцията – 0 700 122 99.