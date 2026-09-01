Започна прием по процедура за подкрепа на устойчивите аквакултури по ПМДРА 2021–2027 г.

Общият бюджет по процедурата е 361 603,83 евро, като максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е до 102 258,38 евро

От 31 август 2026 г. започна приемът на проектни предложения по процедура BG14MFPR001-2.014 „Непродуктивни инвестиции в стопанствата, свързани с прилагане на преки консервационни действия за ограничаване на конфликта между рибоядните видове и аквакултурите“ по Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021–2027 г. (ПМДРА).

Тя е насочена към подкрепа на стопанствата за аквакултури за предотвратяване и ограничаване на щетите, причинени от рибоядни видове, чрез прилагане на преки консервационни действия, които не увреждат дивите животни и отглежданите видове.

Подкрепата е предназначена за инвестиции в защитни съоръжения за стопанствата, средства за прогонване или отблъскване на рибоядни видове, както и укрития и убежища за отглежданите риби, които нямат негативен ефект върху дивите видове.

Общият бюджет по процедурата е 361 603,83 евро, като максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е до 102 258,38 евро. За микро, малки и средни предприятия е предвидено финансиране до 60% от допустимите разходи, а за предприятия извън тази категория е до 50%.

Приемът ще се проведе на два етапа. Крайният срок за подаване на проектните предложения при първия прием е до17:00 часа на 1 декември 2026 г ., а за вторият – 17:00 часа на 1 февруари 2027 г.

Проектните предложения се подават изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските фондове при споделено управление (ИСУН), модул „Е-кандидатстване“, с квалифициран електронен подпис (КЕП).

С пълния пакет от документи и условията за кандидатстване по процедурата можете да се запознаете тук.