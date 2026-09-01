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Започна прием по процедура за подкрепа на устойчивите аквакултури по ПМДРА 2021–2027 г.

АктуалноАкцентиМинистерство на земеделието,...
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Общият бюджет по процедурата е 361 603,83 евро, като максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е до 102 258,38 евро

От 31 август 2026 г. започна приемът на проектни предложения по процедура BG14MFPR001-2.014 „Непродуктивни инвестиции в стопанствата, свързани с прилагане на преки консервационни действия за ограничаване на конфликта между рибоядните видове и аквакултурите“ по Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021–2027 г. (ПМДРА).
Тя е насочена към подкрепа на стопанствата за аквакултури за предотвратяване и ограничаване на щетите, причинени от рибоядни видове, чрез прилагане на преки консервационни действия, които не увреждат дивите животни и отглежданите видове.

Подкрепата е предназначена за инвестиции в защитни съоръжения за стопанствата, средства за прогонване или отблъскване на рибоядни видове, както и укрития и убежища за отглежданите риби, които нямат негативен ефект върху дивите видове.

Общият бюджет по процедурата е 361 603,83 евро, като максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е до 102 258,38 евро. За микро, малки и средни предприятия е предвидено финансиране до 60% от допустимите разходи, а за предприятия извън тази категория е до 50%.

Приемът ще се проведе на два етапа. Крайният срок за подаване на проектните предложения при първия прием е до17:00 часа на 1 декември 2026 г ., а за вторият – 17:00 часа на 1 февруари 2027 г.
Проектните предложения се подават изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските фондове при споделено управление (ИСУН), модул „Е-кандидатстване“, с квалифициран електронен подпис (КЕП).
С пълния пакет от документи и условията за кандидатстване по процедурата можете да се запознаете тук.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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