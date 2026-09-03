БАБХ установи наднормени остатъци от пестициди в 720 кг чай от Китай

Пратката, предназначена за пазара на Европейския съюз, ще бъде унищожена под официален контрол

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) установи наднормено съдържание на остатъци от пестициди в пратка от 720 кг пакетиран чай, внесена от Китай през пристанище Варна. Пратката включва 520 кг черен чай и 200 кг чай „оолонг“ и е предназначена за реализация на пазара на Европейския съюз.

При вноса на чая на пристанище Варна са извършени идентификационна и физическа проверка, при които са взети проби за лабораторно изследване. Анализите са извършени в акредитирана специализирана лаборатория в Пловдив.

Лабораторният анализ е показал наличие на три пестицида, които не са одобрени за употреба, както и на пет разрешени пестицида в количества над установените максимално допустими нива, определени в европейското законодателство за безопасност на храните.

Установеното несъответствие не позволява пратката да бъде допусната до пазара. Предстои чаят да бъде унищожен под надзора на Областната дирекция по безопасност на храните – Варна.