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БАБХ установи наднормени остатъци от пестициди в 720 кг чай от Китай

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Пратката, предназначена за пазара на Европейския съюз, ще бъде унищожена под официален контрол

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) установи наднормено съдържание на остатъци от пестициди в пратка от 720 кг пакетиран чай, внесена от Китай през пристанище Варна. Пратката включва 520 кг черен чай и 200 кг чай „оолонг“ и е предназначена за реализация на пазара на Европейския съюз.

При вноса на чая на пристанище Варна са извършени идентификационна и физическа проверка, при които са взети проби за лабораторно изследване. Анализите са извършени в акредитирана специализирана лаборатория в Пловдив.

Лабораторният анализ е показал наличие на три пестицида, които не са одобрени за употреба, както и на пет разрешени пестицида в количества над установените максимално допустими нива, определени в европейското законодателство за безопасност на храните.

Установеното несъответствие не позволява пратката да бъде допусната до пазара. Предстои чаят да бъде унищожен под надзора на Областната дирекция по безопасност на храните – Варна.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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