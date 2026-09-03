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БАБХ установи над тон млечни продукти с изтекъл срок на годност в предприятие в област Хасково

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Количествата включват 684,6 кг продукт за мазане с масло, 276 кг моцарела и 200 кг извара

Над тон млечни продукти с изтекъл срок на годност са установени от инспектори на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) при съвместна проверка с представители на други институции в млекопреработвателно предприятие в област Хасково. Проверката е извършена във връзка с постъпил сигнал.

Количествата включват 684,6 кг продукт за мазане с масло, 276 кг моцарела и 200 кг извара. Храните са насочени за унищожаване.

На бизнес оператора е връчено предписание и предстои да бъде съставен акт за установяване на административно нарушение (АУАН).

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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