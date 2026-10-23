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2513 проверки на храните за деца: Два обекта са затворени

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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БАБХ извърши 2513 засилени проверки в обекти, предлагащи храни за деца и ученици

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) извърши общо 2513 проверки в детски заведения, училищни столове, бюфети, обекти по Закона за храните, както и в кетъринг фирми, доставящи храна на детски градини и училища. Засилените проверки се осъществиха извън рамките на текущия официален контрол. Те се проведоха в периода 14 септември – 14 октомври 2026 г. и обхванаха територията на цялата страна.

В резултат на инспекциите са затворени два обекта заради несъответстващи хигиенни условия – училищен стол в Пазарджик и цех за закуски в Хасково. Спрени от реализация са и 298 кг храни от животински и неживотински произход.  Издадени са 18 акта за установяване на административни нарушения (АУАН). Те са за предлагане на храни, които не отговарят на изискванията за детско и училищно хранене. Установени са също и несъответствия при маркировката и етикетировката при някои храни, както и неспазване на сроковете за съхранение.

Издадени са и 152 предписания за отстраняване на пропуски, свързани със състоянието на сградния фонд и технологичното оборудване.  Констатирани са нарушения в хигиената на обектите, в документацията по системите за управление на безопасността на храните и липса на доказателства за контрол на хигиената и дезинфекцията на контактните повърхности.

БАБХ продължава да следи за стриктното спазване на изискванията на законодателството, касаещи храненето на децата, и предприема съответните административно-наказателни мерки в рамките на своята компетентност при установяване на несъответствия.

Гражданите могат да подават сигнали при съмнения за нередности, свързани с безопасността на храните, на горещия телефон на БАБХ: 0700 122 99 или чрез онлайн формата за контакт на официалния уебсайт на Агенцията.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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