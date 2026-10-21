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БАБХ унищожи 7,1 тона краставици от Турция заради пестициди

АктуалноБизнес & ИндустрияХранителна индустрия
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Лабораторните изследвания са установили съдържание на остатъци от пестициди над максимално допустимите нива

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) не допусна до пазара на Европейския съюз две пратки краставици от Турция с наднормено съдържание на остатъци от пестициди. Задържаното количество от 7140 кг е унищожено.

Пратките са спрени на ГКПП „Капитан Андреево“. Едната е с тегло 4120 кг, а другата – 3020 кг.

Лабораторните изследвания са установили съдържание на остатъци от пестициди над максимално допустимите нива. Проверките на Агенцията продължават с цел недопускане до пазара на храни, които не отговарят на изискванията за безопасност.
При съмнения за нарушения гражданите могат да подадат сигнал на горещия телефон на БАБХ – 0700 12 299 или чрез онлайн формата за контакт на официалния сайт на Агенцията.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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