БАБХ установи две огнища на шарка по овцете и козите в с. Звезден

Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването, съгласно разпоредбите на европейското и националното законодателство

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) констатира две огнища на шарка по овцете и козите в два животновъдни обекта в с. Звезден, община Кърджали, област Кърджали. В обектите се отглеждат общо 21 овце. Сигналите са подадени от собственици на разположени в близост стопанства за дребни преживни животни, които са се усъмнили за наличие на заболяване в засегнатите обекти.

Определена е 5-километрова защитна зона около огнището, в която влизат град Кърджали и селата Болярци, Бялка, Гъсково, Жинзифово, Звезден, Зимзелен, Иванци, Мургово, Невестино, Орешница, Панчево, Повет, Пропаст, Рани лист, Седловина, Сипей, Скалище, Скърбино, Солище и Широко поле от община Кърджали, област Кърджали.

Определена е 20-километрова надзорна зона около огнището, в която влизат селата Айрово, Багра, Бащино, Бели пласт, Бленика, Божак, Бойно, Брош, Бяла поляна, Велешани, Висока, Висока поляна, Вишеград, Воловарци, Върбенци, Главатарци, Глухар, Гняздово, Голяма бара, Горна крепост, Добриново, Долище, Долна крепост, Дъждино, Дъждовница, Дънгово, Енчец, Житарник, Зайчино, Звезделина, Звиница, Звъника, Звънче, Зелениково, Зорица, Илиница, Калинка, Калоянци, Каменарци, Кобиляне, Кокиче, Кокошане, Конево, Костино, Крайно село, Крин, Крушевска, Крушка, Кьосево, Лисиците, Лъвово, Люляково, Майсторово, Македонци, Мартино, Миладиново, Мост, Мъдрец, Ненково, Опълченско, Островица, Охлювец, Пеньово, Пепелище, Перперек, Петлино, Прилепци, Пъдарци, Резбарци, Ридово, Рудина, Сватбаре, Севдалина, Сестринско, Скална глава, Снежинка, Соколяне, Срединка, Стражевци, Страхил войвода, Стремово, Стремци, Татково, Тополчане, Три могили, Ходжовци, Царевец, Чеганци, Черешица, Черна скала, Черньовци, Чилик, Чифлик, Яребица и Ястреб от община Кърджали, област Кърджали; селата Бойник, Стари чал и Хисар от община Крумовград, област Кърджали; град Момчилград и селата Багрянка, Балабаново, Биволяне, Врело, Върхари, Груево, Гургулица, Девинци, Друмче, Кос, Лале, Летовник, Манчево, Момина сълза, Нановица, Неофит Бозвелиево, Обичник, Плешинци, Постник, Прогрес, Равен, Садовица, Свобода, Седлари, Соколино, Татул, Чобанка и Чомаково от община Момчилград, област Кърджали; селата Бакалите, Бели вир, Беснурка, Божурци, Боровско, Бостанци, Бърза река, Верско, Водач, Вождово, Възел, Габрово, Даскалово, Драганово, Дядовско, Железник, Житница, Каблешково, Каняк, Лясково, Минзухар, Нови пазар, Новоселище, Патица, Петелово, Пряпорец, Пчеларово, Русалина, Свободиново, Среднево, Стражница, Черна нива, Черноочене, Ябълчени и Яворово от община Черноочене, област Кърджали; селата Царева поляна, Големанци, Горно Войводино, Гълъбец, Долно Войводино, Долно Големанци, Зорница, Козлец, Мандра, Маслиново, Николово, Орлово, Текето и Широка поляна от община Хасково, област Хасково; селата Балкан, Бял кладенец, Зимовина, Поповец, Пътниково, Рабово, Светослав и Царева поляна от община Стамболово, област Хасково; селата Винево и Караманци от община Харманли, област Хасково.

Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването, съгласно разпоредбите на европейското и националното законодателство.

В населените места, попадащи в определените защитна и надзорна зона, се въвеждат ограничителни мерки, включително забрана за придвижване на овце и кози, с изключение на животни, предназначени за незабавно клане при определени условия. Животните следва да се отглеждат при оборен режим, а в животновъдните обекти в двете зони ще бъдат извършени преброяване и актуализация на данните в Интегрираната информационна система „ВетИС“, както и официален ветеринарномедицински контрол. За суровото мляко от засегнатите райони се прилагат специални изисквания за неговото придвижване и преработка съгласно действащото законодателство.

Заболяването не представлява опасност за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети.

БАБХ призовава стопаните към повишена бдителност и стриктно спазване на мерките за биосигурност. Редовното наблюдение на животните е от съществено значение за ранното установяване на заболяването. При всяко съмнение за шарка по дребните преживни животни следва незабавно да бъде уведомен ветеринарен лекар. Навременното съобщаване е от ключово значение за ограничаване на разпространението на заболяването. Сигнали могат да се подават денонощно на горещия телефон на Агенцията – 0 700 122 99.