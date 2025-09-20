Добрият вкус не се забравя: Как горнооряховският суджук стана национална гордост

В Горна Оряховица, където храната е пътешествие, една дама посвещава живота си на съхраняването на автентичния вкус. Запознайте се с Румяна Добрева, която превръща местния деликатес в първия български продукт със защитено географско указание

Името на Горна Оряховица от векове се свързва с единствения по рода си горнооряховски суджук. Специфичният му вкус и начин на производство го превръщат в кулинарна емблема на България. Но пътят към неговото признаване е дълъг, а мисията да се съхрани е изключително отговорна. Румяна Добрева, собственик на фирма „БОБИ“ ООД, е една от личностите, посветили се на тази кауза. Тя разказва за предизвикателствата, гордостта и любовта към традициите.

От малка транжорна до европейско признание

“Захванахме се с месопреработка през 1989 г., когато излезе Указ 56 за стопанската дейност,” споделя Румяна Добрева. “Така започнаха първите частници в България.” Семейната традиция в месарството, наследена от съпруга й, се превръща в бизнес, който днес е известен с производството на автентичен горнооряховски суджук.

След като забелязва, че навсякъде в страната се продават имитации на техния продукт, Румяна решава, че е време да защити името и реномето му. Заедно с директора на музея в Горна Оряховица, те се заемат с тежката задача да съберат документи и доказателства, че този деликатес е част от местната история от векове. “Започнахме да събираме документи и доказателства, че този деликатес от векове се прави именно тук, в нашия регион,” разказва тя. “Лутахме се, мотахме се. Около две години и половина събирахме материали, снимки, документи.”

Усилията им се увенчават с успех. На 5 януари 2011 г., горнооряховският суджук официално е вписан в Регистъра на защитените географските означения на ЕС. С това той става първият български продукт с подобно признание, а за Румяна Добрева и екипа ѝ това е огромно удовлетворение. „Гордост е чувството, което изпитваме с моя екип от това, което правим,“ казва тя.

Майсторството на ръчния труд и изискванията на автентичността

Производството на горнооряховски суджук е тежък, но прецизен труд. Румяна Добрева обяснява, че за разлика от масовото производство, където машините вършат всичко, при тях преобладават ръчните процеси. “Ръчно се пълни суджука, ръчно се привързва, ръчно се пресова,” подчертава тя. “Автентичният горнооряховски суджук по принцип се прави само от прясно говеждо месо, което е почистено от ципи и жили.”

Според нея, отличната хигиена е ключова, тъй като продуктът не съдържа никакви консерванти. Другият важен елемент е пресоването на суджука, което изисква майсторски ръце и познания, за да не се напука или запари. “Рутина си трябва,” заключава тя.

Предизвикателствата пред българското производство

Въпреки успеха, предизвикателствата не спират. Най-големият проблем е осигуряването на качествена суровина. “Искаме, как да не искаме, ама го няма,” споделя Добрева за недостига на българско охладено говеждо месо. Тя обяснява, че много кланици са затворени и животновъдите се отказват.

Друг проблем е липсата на кооперативи и информация за европейски програми. “В България е много трудно да се направят кооперативи, защото хората са недоверчиви и не искат да работят заедно,” отбелязва Румяна. “А би било хубаво! Имаме толкова уникални български продукти, които могат да бъдат оценени високо в цяла Европа, трябва да се гордеем с тях и да намерим начин да ги популяризираме.”

Въпреки трудностите, Румяна Добрева е категорична: “Горнооряховски суджук е имало и ще има напред във времето. Добрият вкус не се забравя.” Тя предава тази философия и на семейството си. „На сина ми съм му казала: След мен ти си длъжен да продължиш. Нищо друго можеш да не правиш, но тази традиция ще трябва да я съхраниш, да не се затрие,“ завършва тя.

Поредицата за предприемачи в селското стопанство, подкрепени от Европейския съюз, е част от партньорството на People of Sofia с Европейската комисия в България.