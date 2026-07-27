Агропрогноза: Отново се прогнозират градушки

Стабилизиране на времето и подобрение на условията за провеждане на сезонните агротехнически мероприятия, най-важното от които приключване жътвата на пшеницата се очаква през втората половина от периода

Бурите и падналите градушки в края на второто и началото на третото десетдневие на юли причиниха сериозни, а на места в южните и източните райони – и непоправими щети на земеделските култури. През първата половина от следващия период агрометеорологичните условия ще се определят от неустойчиво време. Това съобщи Дукена Жолева агрометеоролог при Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

В средата на периода отново се прогнозират градушки – поредно изпитание за земеделските култури. Стабилизиране на времето и подобрение на условията за провеждане на сезонните агротехнически мероприятия, най-важното от които приключване жътвата на пшеницата се очаква през втората половина от периода.

Развитието на земеделските култури през последната седмица от юли ще протича при температури около и над климатичните норми, а в част от източните райони на страната и при наличие на добри почвени влагозапаси – вследствие падналите значителни валежи през изтеклия седемдневен период, надвишили на места месечните норми (Тутракан – 66 l /m², Нови Пазар – 74 l /m², Добрич – 67 l /m², Варна – 57 l /m²).

През периода при царевицата, в зависимост от ранозрелостта и, ще протичат различни фази: млечна зрелост при раните хибриди, формиране и наливане на зърното – при средноранните, цъфтеж на метлицата и изсвиляване при късните хибриди царевица.

При слънчогледа ще се осъществява наливане на семената. В края на месеца на отделни места в крайните южни райони при засетите в агротехнически срок посеви със слънчоглед ще се наблюдава и начало на фаза узряване.

По-подходящи условия за провеждане на растително защитни пръскания ще се създават през втората половина от периода. Зеленчуковите култури, овошките и лозите, засегнати от градушки е препоръчително при първа възможност да се третират с медсъдържащи фунгициди за намаляване на риска от вторични зарази с патогени. При овощните култури в края на юли не трябва да се подценява борбата срещу второто поколение плодови червеи. Растителнозащитните пръскания трябва да се провеждат през хладните часове от деня с препарати с подходящ карантинен срок, съобразен с периода на зреене на културите.