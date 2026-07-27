Агрополихим произвежда нисковъглероден амониев нитрат със „зелена енергия“ доставена от ЕНЕРГО-ПРО

Агрополихим започва производство на амониев нитрат с по-нисък въглероден отпечатък, което комбинира три решения за декарбонизация: сертифициран нисковъглероден „син“ амоняк, електроенергия от възобновяеми източници и био-базиран водоразтворим омаслител.

Новото производство е резултат от партньорството между Агрополихим и ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги. В рамките на сътрудничеството ЕНЕРГО-ПРО ще осигурява 100% електроенергия от възобновяеми източници за торовия завод в Девня.

Сътрудничеството е част от общата визия на двете компании за ускоряване на индустриалната декарбонизация и насърчаване на устойчивото земеделие. То надгражда последователната стратегия на Агрополихим за намаляване на въглеродния отпечатък на минералните торове. Компанията беше първа в Европа, която внедри сертифициран нисковъглероден „син“ амоняк в своето производство.

„Синият“ амоняк се произвежда от природен газ, като при производството му се използват специални технологии за улавяне и съхранение на отделените въглеродните емисии. Това позволява на Агрополихим да използва суровина със значително намален въглероден отпечатък спрямо конвенционално произведения амоняк.

Към тази производствена концепция сега се добавят още два елемента – 100% електроенергия от възобновяеми източници и био-базиран водоразтворим омаслител, който изпреварва очакваните бъдещи изисквания на ЕС .

Целта на Агрополихим е да направи декарбонизацията достъпен избор за всеки земеделски производител, а не процес, ограничен единствено до голямата индустрия. Затова компанията прилага своята концепция за намаляване на въглеродния отпечатък при производството на най-широко използвания си азотен тор – амониевия нитрат, който допринася за намаляване на въглеродния отпечатък по цялата верига на стойността – от суровините и производството, през използването му в земеделието, до търговията и крайния потребител.

„В Агрополихим разглеждаме намаляването на въглеродния отпечатък като последователен процес, който обхваща суровините, енергията и производствените технологии. Партньорството с ЕНЕРГО-ПРО ни позволява да надградим вече постигнатото със синия амоняк и да направим следваща стъпка в развитието на нашите продукти с по-нисък въглероден интензитет.“, каза Теодор Пецов, производствен директор на Агрополихим.

През 2023 г. Агрополихим получи първата в Европа търговска доставка „син“ амоняк, а в края на 2025 г. инвестира в устойчиво производство с нова доставка.

„Електроенергията има все по-важна роля в усилията на индустрията за намаляване на въглеродния отпечатък. Нашата задача е да предоставяме решения, които дават на производителите сигурност за произхода на използваната електроенергия и възможност да реализират дългосрочните си цели за декарбонизация. Радваме се, че сме част от тази следваща стъпка в развитието на Агрополихим“, заяви Пламен Стефанов, изпълнителен директор на ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги.

През последните 15 години Агрополихим реализира мащабни проекти за повишаване на енергийната ефективност, модернизация на производството, използване на възобновяема енергия и внедряване на нисковъглеродни суровини.

„Вярваме, че бъдещето принадлежи на индустрията, която успява едновременно да бъде конкурентоспособна, иновативна и устойчива. Именно затова инвестираме в решения, които създават стойност не само за нашето производство, но и за земеделието и цялата верига на доставки“, казва Мая Стефанова, директор „Екология и климатични промени“ в Агрополихим.

Партньорството между Агрополихим и ЕНЕРГО-ПРО показва как сътрудничеството между индустриални партньори може да създава добавена стойност за земеделието, в която енергията от възобновяеми източници и нисковъглеродните производствени процеси подпомагат прехода към по-устойчиво производство.

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