Спасете реколтата: Как да предпазим тиквите от гниене в градината?

Един лесен, безплатен и изпитан трик гарантира здрави и лъскави плодове

Много скоро тиквите ще се налеят и ще се белнат сред гъстите зелени листа. Ще успеят ли да се запазят лъскави и здрави? Колкото и да са издръжливи, има ли обилни дъждове или от прекомерно напояване, тиквите като нищо ще загнят. Случи ли се това, спасение няма. Затова по-добре е да вземете предварителни мерки. Идеята е лесна за изпълнение и всъщност не струва нищо. Ако след някой домашен ремонт са ви останали парчета стиропор, лекичко повдигнете тиквите и ги положете да легнат удобно в новото им сухо легло. Но вместо стиропор може да използвате ненужни парчета от дъски.

Влагата в почвата – най-големият враг на зреещата тиква

Въпреки че тиквите в градината изглеждат масивни, корави и силни, тяхната коремна страна (тази, която докосва земята) е изключително чувствителна в периода на зреене. Когато плодът лежи директно върху постоянно влажната градинска пръст, се създават перфектни условия за развитие на гъбички и повърхностно гниене.

Щом веднъж процесът на гниене започне отдолу, той бързо обхваща целия плод. Така целият труд, положен от пролетта насам, може да отиде на вятъра само за броени дни в края на лятото.

Изолация от земята: Решението е в рециклирането на материали

За да избегнете този разочароващ сценарий, не е нужно да купувате скъпи препарати. Всичко, което ви трябва, вероятно вече се намира в килера, мазето или гаража ви. Целта е проста – да прекъснете директния контакт на тиквата с мократа почва.

Какво можете да използвате за „сухо легло“ в лехите?

Парчета стиропор: Ако ви предстои или наскоро сте завършили ремонт (например изолация), не изхвърляйте изрезките. Стиропорът е перфектен изолатор – той не попива вода, поддържа постоянна температура и е достатъчно мек, за да не нарани кората на тиквата.

Стари дъски или летви: Ненужните парчета дървесина от кофраж или стари мебели вършат чудесна работа. Просто подпъхнете едно парче под плода.

Пластмасови капачки или щайги обърнати наопаки: Ниските пластмасови щайги за плодове също са чудесен вариант, тъй като позволяват на въздуха да циркулира и отдолу.

Важно градинарско правило: Когато повдигате тиквата, за да поставите подложката, бъдете изключително внимателни. В никакъв случай не усуквайте и не пречупвайте дръжката! Тя е “пъпната връв” на плода с растението. Ако я повредите, тиквата ще спре да се храни и ще се развали преждевременно.

Още две златни правила за перфектни тикви в двора

За да бъде реколтата ви наистина за завиждане, приложете и следните два трика в края на сезона: