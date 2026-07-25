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Тайната на чистата реколта: Спрете листните въшки без купешки препарати

АктуалноАкцентиГрадината
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
5 Минути

Стандартното третиране с агресивни химикали изисква период от поне 30 дни преди беритба, за да се разгради отровата

Листните въшки са сред най-често срещаните и упорити неприятели в градината. Те нападат безразборно – от овощни дървета (като ябълки) и зеленчукови насаждения (краставици, зеле) до декоративни цветя (рози). Когато обаче плодовете вече зреят, контролирането на тези вредители става деликатна задача.

АКЦЕНТИ
Стандартното третиране с агресивни химикали изисква период от поне 30 дни преди беритба, за да се разгради отроватаЕстествени репеленти: Кои култури да засадим наблизо?Как да привлечем калинките – естествения враг на въшкитеМеханични методи за контрол върху популациятаНатурални разтвори, които можете да си пригответе самиДървесната пепел – мощно и безплатно средствоСапунена вода за бърз ефектНастойки от доматени и картофени листа: Как действат?Използване на тютюнев прах: Правила за безопасност

Стандартното третиране с агресивни химикали изисква период от поне 30 дни преди беритба, за да се разгради отровата. Ако инвазията се случи непосредствено преди прибирането на реколтата, най-разумно е да се въздържите от купешка химия поне две-три седмици. Вместо това можете да приложите щадящи, натурални методи, а по-сериозното почистване да оставите за периода след прибиране на плодовете и зеленчуците.

Най-добрата стратегия винаги започва с превенцията. Можете да отблъснете вредителите, като обградите уязвимите култури с растения със силен аромат.

Естествени репеленти: Кои култури да засадим наблизо?

Около лехите е полезно да има:

  • Чесън, лук и мента;

  • Магданоз, копър и кориандър;

  • Домати;

  • Цъфтящи видове като тагетис (турта), невен, бял равнец или вратига.

Как да привлечем калинките – естествения враг на въшките

Освен че пропъждат листните въшки, растения като ригана, маргаритките, анасона и кимиона привличат техните естествени врагове – калинките. Тези полезни насекоми са отличен съюзник, тъй като се хранят с колониите от въшки.

Механични методи за контрол върху популацията

Ако насекомите вече са се появили, започнете с механични действия:

  • Санитарна резитба при първи признаци на инвазия: Редовно оглеждайте растенията. Ако забележите локализирано огнище върху отделни листа или клонки, веднага ги премахнете и ги изгорете.

  • Силата на водната струя (Правила при отмиване): При видове с по-здрава и плътна листна маса може да отмиете насекомите със силно налягане на водата. Имайте предвид, че този метод не е подходящ по време на цъфтеж, за да не окапят цветовете. Също така, внимавайте за мравки наоколо – те често пренасят падналите въшки обратно по стеблата, затова трябва да се справите и с тях.

Натурални разтвори, които можете да си пригответе сами

Когато плодовете са натежали по клоните, изпитаните бабини рецепти и народната медицина за растения са най-безопасният избор.

Дървесната пепел – мощно и безплатно средство

  • Вариант А: Сварете 300–400 грама пресята пепел в 10 литра вода. След като поври, оставете течността да изстине и да се утаи за два часа. Прецедете добре преди да напълните пръскачката.

  • Вариант Б: В 12 литра хладка вода разтворете 110 грама настърган твърд сапун и същото количество пепел. Сместа трябва да отлежи 48 часа преди употреба.

Сапунена вода за бърз ефект

Разтворете 4-5 супени лъжици обикновен домашен сапун (без изкуствени ароматизатори, които биха могли да привлекат други насекоми) в един литър вода и напръскайте засегнатите зони.

Настойки от доматени и картофени листа: Как действат?

  • Екстракт от доматени листа: Смесете 4 кг свежа и 2 кг изсушена доматена растителна маса (листа и колтуци). Залейте ги с 10 литра вода и ги варете около 30 минути. След охлаждане разредете концентрираната отвара с чиста вода в съотношение 1:5. За да залепва по-добре за листата, добавете около 40 грама течен или настърган сапун.

  • Настойка от картофени стебла: Напълнете половината от 3-литров съд с нарязани картофени листа и стъбла. Долейте догоре с гореща вода и оставете да престои едно денонощие (пазете съда далеч от деца и животни). Преди обработка сложете една супена лъжица сапун за по-добър ефект.

Използване на тютюнев прах: Правила за безопасност

Никотинът в тютюна действа като силно натурално средство срещу вредители.

Изсипете половин чаша тютюнев прах (или стрити сухи листа) в 1 литър вода. Варете 30 минути, като доливате вода, за да поддържате обема от един литър. Прецедете и разредете получената течност с вода в съотношение 1:2, като добавете и 10 грама сапун.

Важно: Може да прилагате този разтвор най-много веднъж на 10 дни (до два пъти за целия сезон). Работете с маска и ръкавици, за да избегнете алергии, а преди консумация измивайте много старателно обраните плодове и зеленчуци.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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