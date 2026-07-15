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Изложението „Нашето родно“ ще се проведе във Варна

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Инициативата има амбицията да насърчи потреблението на български продукти и да свърже директно производителите с потребителите

Националната поредица от фермерски изложения „Нашето родно“ 2026 продължава с гостуване във Варна. Събитието ще се състои на 16 и 17 юли 2026 г. на алеята до сградата на Общината. Инициативата има амбицията да насърчи потреблението на български продукти и да свърже директно производителите с потребителите. Изложенията се организират от Български фермерски съюз с подкрепата на Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие“.

Кампанията ще премине през шест български града, където посетителите ще имат възможност да се срещнат лично със земеделски производители и фермери от различни региони на страната, да опитат и закупят качествени български храни, произведени с традиции, грижа и отговорност, обяви председателят на БФС Георги Стоянов.

Вече се проведоха изложенията в Стара Загора, София, Пловдив и Кърджали, като предстои и в Бургас – на 24 и 25 юли, което ще бъде в Морската градина – входа на Флората.

По време на изложенията посетителите ще могат да открият разнообразие от български плодове и зеленчуци, млечни и месни продукти, мед, вина и други традиционни храни, произведени от семейни ферми и малки стопанства.

„Нашето родно“ има за цел да покаже, че изборът на български продукти означава подкрепа за семейните ферми, местната икономика, развитието на регионите и съхраняването на българските традиции.

Българският фермерски съюз отправя покана към всички земеделски производители да се включат като изложители, а към гражданите – да подкрепят родното производство чрез своя избор.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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