Над 10 млн. евро подкрепа за сектор „Рибарство“ заради кризата в Близкия изток

Помощта покрива до 100% от размера на изчислената компенсация, съгласно утвърдената методика, за периода 1 март – 31 декември 2026 г.

Управляващият орган на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 стартира три процедури за предоставяне на компенсации на оператори на риболовни кораби, аквакултурни стопанства и преработвателни предприятия на риба и аквакултури, засегнати от ситуацията в Близкия изток.

Общият бюджет на мерките е близо 10,1 млн. евро, като за подсектор „Риболов“ е планирано 1,5 млн. евро, за „Аквакултури“ е 3,5 млн. евро и около 5,1 млн. евро за подсектор „Преработка на риба и аквакултури“.

Помощта покрива до 100% от размера на изчислената компенсация, съгласно утвърдената методика, за периода 1 март – 31 декември 2026 г. Максималният размер на компенсацията по всяка процедура е 300 000 евро за един кандидат. Когато кандидатът осъществява дейност в повече от един подсектор, той може да получи компенсация за всеки от тях, като общият размер на получената компенсация не може да надхвърля 540 000 евро.

Общо условие за трите процедури е кандидатите да са работили през 2025 и 2026 г., и да имат подадена Годишна данъчна декларация за 2025 г. пред Национална агенция за приходите.

По всяка процедура кандидатите подават само едно проектно предложение за цялата си дейност, независимо от броя на корабите, стопанствата или предприятията, с които разполагат.

По процедура BG14MFPR001-2.015 “Предлагане на пазара – компенсации – подсектор “Риболов” могат да кандидатстват физически лица, юридически лица или еднолични търговци. Кандидатите трябва да са собственици или наематели на действащи риболовни кораби и да притежават валидно разрешително за стопански риболов. Компенсациите са предназначени да покрият увеличените разходи за гориво и персонал.

Компенсациите по BG14MFPR001-2.016 „Предлагане на пазара – компенсации – подсектор „Аквакултури“ ще се предоставят за покриване на по-високите разходи за фуражи, електроенергия и персонал. Кандидатите трябва да са еднолични търговци или юридически лица и да са осъществявали стопанска дейност, свързана с производство на риба и други водни организми. При повече от едно стопанство се подава едно проектно предложение за цялата дейност по производство на аквакултури.

Преработвателните предприятия могат да кандидатстват за подкрепа по процедура BG14MFPR001-2.017 „Предлагане на пазара – компенсации – подсектор „Преработка на продукти от риболов и аквакултури“. Предприятието трябва да е вписано в регистъра на Българската агенция по безопасност на храните преди датата на подаване на заявката. Компенсациите се предоставят за повишаването на разходите за електроенергия, възнаграждения на персонала и суровини.

Проектните предложения се подават само електронни чрез системата ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg,модул „Е-кандидатстване“, с квалифициран електронен подпис (КЕП). Приемът и по трите процедури ще се проведе на три етапа с крайни срокове до 18 октомври, 17 ноември и 17 декември 2026 г.