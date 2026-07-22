Започва приемът на заявления по мярката „Заетост без бариери“

Проектът е насочен към хора, които срещат по-сериозни затруднения при намирането и задържането на работа

На 22 юли 2026 г. Бюрата по труда в цялата страна започват прием на заявления по мярката „Заетост без бариери“. По проекта могат да кандидатстват общини и райони на общини с районно деление, общински предприятия по чл. 52 от Закона за общинската собственост, органи на централната и териториалната администрация на изпълнителната власт. Работодатели от реалния сектор също могат да подават заявления, но само за наемане на безработни хора над 55 години.

Хора в неравностойно положение, хора с трайни увреждания и хора над 55-годишна възраст ще получат подкрепа за включване в заетост по проект „Заетост без бариери“ на Агенцията по заетостта. Очакванията са в дейностите да бъдат включени 14 800 участници.

Проектът е насочен към хора, които срещат по-сериозни затруднения при намирането и задържането на работа. Чрез субсидирана заетост те ще имат възможност да придобият или възстановят трудови умения и навици, да повишат своята пригодност за заетост и да подобрят шансовете си за устойчиво включване на пазара на труда.

Подкрепата ще се предоставя чрез четири мерки, съобразени с потребностите на различните целеви групи.

Хората в неравностойно положение ще могат да бъдат наемани за срок до 12 месеца. За част от тях е предвидена заетост до 6 месеца в дейности, свързани с превенцията на природни бедствия и извънредни ситуации, преодоляването на последиците от тях и подпомагането на борбата с климатичните промени.

За хората с трайни увреждания се осигурява субсидирана заетост за период до 24 месеца. Същият срок е предвиден и за хората над 55-годишна възраст, но не по-късно от момента, в който придобият право на пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване или упражнят право на ранно пенсиониране по чл. 68а от Кодекса.

Всеки работодател от реалния сектор може да разкрие до три свободни работни места за представители на тази възрастова група. Общините ще могат да заявяват между 5 и 50 работни места, като конкретният им брой ще се определя съгласно квотно разпределение. При изготвянето му са отчетени броят на регистрираните безработни, броят на хората в неравностойно положение и равнището на безработица на територията на съответната община.

Заетостта, свързана с превенцията и преодоляването на последиците от природни бедствия и извънредни ситуации, ще се реализира чрез координиран подход между отговорните институции. За тази цел е създаден Координационен механизъм, който урежда оценката и съгласуването на заявените от работодателите потребности и необходимия брой работни места.

Проект „Заетост без бариери“ се реализира с финансиране по Програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд+.

Общият му бюджет на проекта е в размер на 40 903 350,50 евро, а срокът за изпълнение е до 31 декември 2029 г.

Повече информация за условията и начина на кандидатстване е публикувана на интернет страницата на Агенцията по заетостта:

https://az.government.bg/pages/ay-zaetost-bez-barieri-au/