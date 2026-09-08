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Премиерът: Инвестициите в реалната икономика са свидетелство за растящото доверие към България

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Румен Радев откри високотехнологичен завод за компоненти за автомобилната индустрия в Пловдив

Днешното събитие е свидетелство за растящото доверие в България, в политиките на българското правителство, в политическата стабилност и предвидимост и всички мерки, които предприемаме за насърчаване на чуждестранните инвестиции. Това заяви министър-председателят Румен Радев в словото си при официалното откриване на производството на високотехнологичния завод на „ZS EUROPE“, нов проект на Shanghai Unison Aluminum Products.

По думите му стратегическата инвестиция на азиатската компания именно в България, в град Пловдив, е свидетелство, че са били високо оценени усилията на правителството да промени модела на икономическо развитие у нас – от растеж, основан на преразпределение на потребление и евтин труд, към друг, много по-работещ модел, основан на привличането на инвестиции, на повишена производителност, на високотехнологични производства с висока добавена стойност и експорт.

„Днес не просто даваме старта на едно високотехнологично предприятие с неговото разширение. Днешното събитие е израз на задълбочаващото се партньорство и приятелство между България и Китай“, подчерта премиерът. Румен Радев припомни, че през 2019 година, в качеството си на президент, е подписал Декларация за  стратегическо партньорство между България и Китай с президента Си Дзинпин. „В тази декларация ние заложихме приоритетно развитие на индустриалното сътрудничество и особено в областта на високите технологии и днес тя започва да се превръща в реалност“, посочи министър-председателят.

С проекта на Shanghai Unison Aluminum Products в България се създава високотехнологично производство на алуминиеви компоненти, предназначени за водещи световни автомобилни производители. Разширяването е естествено продължение на успешно реализирания първи етап и е показателно за устойчивото развитие на компанията и доверието на инвеститора към България.

В официалното откриване на новите мощности присъстваха вицепремиерът Атанас Пеканов, министърът на здравеопазването Катя Ивкова и министърът на външните работи Велислава Петрова-Чамова.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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