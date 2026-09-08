Премиерът: Инвестициите в реалната икономика са свидетелство за растящото доверие към България

Румен Радев откри високотехнологичен завод за компоненти за автомобилната индустрия в Пловдив

Днешното събитие е свидетелство за растящото доверие в България, в политиките на българското правителство, в политическата стабилност и предвидимост и всички мерки, които предприемаме за насърчаване на чуждестранните инвестиции. Това заяви министър-председателят Румен Радев в словото си при официалното откриване на производството на високотехнологичния завод на „ZS EUROPE“, нов проект на Shanghai Unison Aluminum Products.

По думите му стратегическата инвестиция на азиатската компания именно в България, в град Пловдив, е свидетелство, че са били високо оценени усилията на правителството да промени модела на икономическо развитие у нас – от растеж, основан на преразпределение на потребление и евтин труд, към друг, много по-работещ модел, основан на привличането на инвестиции, на повишена производителност, на високотехнологични производства с висока добавена стойност и експорт.

„Днес не просто даваме старта на едно високотехнологично предприятие с неговото разширение. Днешното събитие е израз на задълбочаващото се партньорство и приятелство между България и Китай“, подчерта премиерът. Румен Радев припомни, че през 2019 година, в качеството си на президент, е подписал Декларация за стратегическо партньорство между България и Китай с президента Си Дзинпин. „В тази декларация ние заложихме приоритетно развитие на индустриалното сътрудничество и особено в областта на високите технологии и днес тя започва да се превръща в реалност“, посочи министър-председателят.

С проекта на Shanghai Unison Aluminum Products в България се създава високотехнологично производство на алуминиеви компоненти, предназначени за водещи световни автомобилни производители. Разширяването е естествено продължение на успешно реализирания първи етап и е показателно за устойчивото развитие на компанията и доверието на инвеститора към България.

В официалното откриване на новите мощности присъстваха вицепремиерът Атанас Пеканов, министърът на здравеопазването Катя Ивкова и министърът на външните работи Велислава Петрова-Чамова.