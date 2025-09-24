Българо-корейски земеделски бизнес форум представя IT решения за животновъдтсвото в София

Събитието е насочено към фермери, преработватели, организации и институции в аграрния сектор, които проявяват интерес към иновации и международно сътрудничество

Национална служба за съвети в земеделието съвместно с Българо-корейска търговска камара организират българо-корейски земеделски бизнес форум на тема „Смарт (умна) ферма в животновъдството“. Събитието ще се проведе на 26 септември 2025 г. (петък) от 10:00 ч. в хотел „Интерконтинентал София“ (пл. „Народно събрание“ 4, София).

Форумът ще постави акцент върху внедряването на интелигентни технологии и обмяната на опит в сферата на животновъдството. Водещи южнокорейски компании ще представят иновативни решения, модерни IT технологии и добри практики както в животновъдството, така и в преработката на продукти от животински произход.

Събитието е насочено към фермери, преработватели, организации и институции в аграрния сектор, които проявяват интерес към иновации и международно сътрудничество. То ще даде възможност за неформална дискусия и обмяна на добри практики и експертен опит с южнокорейски предприятия в областта на животновъдството и преработката на продукти от животински произход.

За официалното откриване на форума са поканени Н. Пр. Донг-бе Ким – посланик на Република Корея в Република България, д-р Георги Тахов – министър на земеделието и храните и д-р Лозана Василева – заместник-министър на земеделието и храните.

Участието е безплатно, но се изисква предварителна регистрация!

Линк за регистрация: https://forms.gle/RuanpqxbcTNPFXQw9