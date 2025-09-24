Въглеродно земеделие
Българо-корейски земеделски бизнес форум представя IT решения за животновъдтсвото в София

2 Минути

Събитието е насочено към фермери, преработватели, организации и институции в аграрния сектор, които проявяват интерес към иновации и международно сътрудничество

Национална служба за съвети в земеделието съвместно с Българо-корейска търговска камара организират българо-корейски земеделски бизнес форум на тема „Смарт (умна) ферма в животновъдството“. Събитието ще се проведе на 26 септември 2025 г. (петък) от 10:00 ч. в хотел „Интерконтинентал София“ (пл. „Народно събрание“ 4, София).

Форумът ще постави акцент върху внедряването на интелигентни технологии и обмяната на опит в сферата на животновъдството. Водещи южнокорейски компании ще представят иновативни решения, модерни IT технологии и добри практики както в животновъдството, така и в преработката на продукти от животински произход.

Събитието е насочено към фермери, преработватели, организации и институции в аграрния сектор, които проявяват интерес към иновации и международно сътрудничество. То ще даде възможност за  неформална дискусия и обмяна на добри практики и експертен опит с южнокорейски предприятия в областта на животновъдството и преработката на продукти от животински произход.

За официалното откриване на форума са поканени Н. Пр. Донг-бе Ким – посланик на Република Корея в Република България, д-р Георги Тахов  – министър на земеделието и храните и д-р Лозана Василева – заместник-министър на земеделието и храните.

Участието е безплатно, но се изисква предварителна регистрация!

Линк за регистрация: https://forms.gle/RuanpqxbcTNPFXQw9

Avatar photo
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

