Премиерът: Научихме, че ще купуваме ракети за F-16, ще режем майчинството и ще намаляваме пенсиите – нищо не е вярно

Нито едно евро, нито един цент няма да бъдат отнети от българския пенсионер, заяви Румен Радев

Премиерът Румен Радев опроверга твърденията за намаляване на майчинството и пенсиите по време на заседанието на Министерски съвет.

“През изминалата седмица научихме, че ще се купуват американски ракети F-16 за 1 милиард, че ще режем майчинството и ще намаляваме пенсиите – нищо от това не е вярно”, каза Радев.

“Нито едно евро, нито един цент няма да бъдат отнети от българския пенсионер. Пенсиите няма да се намаляват, а ще бъдат увеличени до пълния размер по швейцарското правило,” заяви министър-председателят Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание. Премиерът опроверга появилите се през последната седмица твърдения, че се подготвят съкращения на социални плащания, включително майчинството и на пенсии, както и че предстои покупка на ракети за изтребителите F-16 на стойност около 1 милиард долара.

По думите на министър-председателя предишната редовна власт е направила заявка за подобна военна поръчка, но е изпразнила хазната преди да си тръгне и такъв разход няма да се прави. Министър-председателят заяви още, че политиците, които докараха пенсионерите и хиляди работещи до социална катастрофа, днес са обзети от амнезия и влизат в ролята на морални стожери.

От думите на премиера стана ясно, че вицепремиерът Донев ще предостави подробна информация за нерадостната реалност в публичните финанси.

„Реалност, която се дължи на години безхаберие, некомпетентност, волунтаризъм, популизъм и грабеж“, заяви Радев.

Министър-председателят обяви още, че от следващата седмица министрите ще започнат да изнасят данни за безстопанственост, разхищения, скандални обществени поръчки при управлението на публични средства, както и високи възнаграждения в държавни дружества, които работят на загуба.

Румен Радев подчерта, че на заседанието на Съвета по сигурността към Министерския съвет, което се проведе тази сутрин, е обсъдена смяната на особения търговски управител на „Лукойл“, по предложение на министъра на икономиката, инвестициите и индустрията, като предстои правителството да назначи нов такъв.

Министър-председателят посочи, че се възобновява работата по Плана за справедлив преход, като предстоят срещи с кметовете на Стара Загора, Перник, Кюстендил, Раднево, Гълъбово и Бобов дол, с цел средствата по него да достигнат до хората и да подпомогнат развитието на регионите.