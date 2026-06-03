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Премиерът: Научихме, че ще купуваме ракети за F-16, ще режем майчинството и ще намаляваме пенсиите – нищо не е вярно

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
3 Минути

Нито едно евро, нито един цент няма да бъдат отнети от българския пенсионер, заяви Румен Радев

Премиерът Румен Радев опроверга твърденията за намаляване на майчинството и пенсиите по време на заседанието на Министерски съвет.

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Нито едно евро, нито един цент няма да бъдат отнети от българския пенсионер, заяви Румен РадевОт думите на премиера стана ясно, че вицепремиерът Донев ще предостави подробна информация за нерадостната реалност в публичните финанси.

“През изминалата седмица научихме, че ще се купуват американски ракети F-16 за 1 милиард, че ще режем майчинството и ще намаляваме пенсиите – нищо от това не е вярно”, каза Радев.

“Нито едно евро, нито един цент няма да бъдат отнети от българския пенсионер. Пенсиите няма да се намаляват, а ще бъдат увеличени до пълния размер по швейцарското правило,” заяви министър-председателят Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание. Премиерът опроверга появилите се през последната седмица твърдения, че се подготвят съкращения на социални плащания, включително майчинството и на пенсии, както и че предстои покупка на ракети за изтребителите F-16 на стойност около 1 милиард долара.

По думите на министър-председателя  предишната редовна власт е направила заявка за подобна военна поръчка, но е изпразнила хазната преди да си тръгне и такъв разход няма да се прави. Министър-председателят заяви още, че политиците, които докараха пенсионерите и хиляди работещи до социална катастрофа, днес са обзети от амнезия и влизат в ролята на морални стожери.

От думите на премиера стана ясно, че вицепремиерът Донев ще предостави подробна информация за нерадостната реалност в публичните финанси.

„Реалност, която се дължи на години безхаберие, некомпетентност, волунтаризъм, популизъм и грабеж“, заяви Радев.

Министър-председателят обяви още, че от следващата седмица министрите ще започнат да изнасят данни за  безстопанственост, разхищения, скандални обществени поръчки при управлението на публични средства, както и високи възнаграждения в държавни дружества, които работят на загуба.

Румен Радев подчерта, че на заседанието на Съвета по сигурността към Министерския съвет, което се проведе тази сутрин, е обсъдена смяната на особения търговски управител на „Лукойл“, по предложение на министъра на икономиката, инвестициите и индустрията, като предстои правителството да назначи нов такъв.

Министър-председателят посочи, че се възобновява работата по Плана за справедлив преход, като предстоят срещи с кметовете на Стара Загора, Перник, Кюстендил, Раднево, Гълъбово и Бобов дол, с цел средствата по него да достигнат до хората и да подпомогнат развитието на регионите.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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