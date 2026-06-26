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Премиерът Радев: Въпрос на национална сигурност е България да има свой хранителен суверенитет

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Министър-председателят обсъди с представители от сектора на млечното животновъдство възможностите за насърчаване на родното производство

Проблемите в сектора на млечното животновъдство, възможностите за насърчаване на родното производство и ангажимента на правителството за засилване на контрола относно качеството на храните бяха във фокуса на разговора на министър-председателя Румен Радев с представители на бранша.

В рамките на днешната работна среща в Министерския съвет премиерът Радев потвърди подкрепата на кабинета за българските производители и изтъкна значението на това страна ни да има гарантиран хранителен суверенитет чрез родна продукция.

Въпреки сериозните предизвикателства с публичните финанси заради порочните практики при бюджетирането в предходните години, министър-председателят отбеляза, че се търсят възможности за подкрепа на сектора. Разглеждат се включително варианти за намаляване на административната тежест. Същевременно държавата се ангажира и със защитата интересите на производителите от нелоялни търговски практики чрез мерки за изсветляване на цялата верига на ценообразуване.

В хода на разговора беше дадена положителна оценка за предприетите действия за засилване на контрола върху вноса на сурово мляко. Мярката беше въведена с цел гарантиране на качествена и безопасна суровина за производството на млечни продукти. Премиерът Радев посочи, че ще изисква от Българската агенция по безопасност на храните още по-сериозни проверки и контрол по отношение на качеството на храните, които се предлагат на българските граждани.

В рамките на срещата беше обсъдена също  националната инициатива „Кошница с грижа“ в подкрепа на потребителите и на българските производители. Сред приоритетите на инициативата е стимулирането на българското производство чрез насърчаване включването на продукти от родни фермери и преработватели в селектираната потребителска кошница.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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