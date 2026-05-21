Владислава Казакова е новият изпълнителен директор на ДФЗ

Мариана Климентиева
Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ освободи изпълнителния директор на Разплащателната агенция Ива Иванова. На проведеното днес заседание бяха освободени и двама нейните заместници- Петя Славчева и Мая Митева.

Днес беше избрано и ново ръководство на ДФЗ. За изпълнителен директор е назначена Владислава Казакова, а нейни заместници ще бъдат Ива Иванова, Иля Илев, Владимир Атанасов и Димитър Горов.

Министър Пламен Абровски изказа благодарности на досегашното ръководство на  ДФЗ. „ Благодаря на Ива Иванова за създадената перфектна организация на успешното приключване на Програмата за развитие на селските райони от предходния период, под чието ръководство бяха разгледани всички подадени заявки по инвестиционните мерки“, заяви земеделският министър. Той отчете и положените усилия от Петя Славчева за успешното разплащане на средствата по Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) към края на 2025 г.

Владислава Казакова е магистър по икономика от Икономически университет- Варна. Притежава над 20 години професионален и управленски опит в сферата на публичната администрация, управлението на проекти и подпомагането на земеделските производители. Професионалният й път е свързан основно с Държавен фонд „Земеделие“, където заема последователно експертни и ръководни позиции, включително заместник изпълнителен директор с ресор „Директни плащания“, временно изпълняващ длъжността директор на Областна дирекция – Пловдив и началник на отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“. Притежава опит в управлението на екипи, координацията на административни процеси и прилагането на политики за подпомагане на земеделския сектор. Владее английски и руски език.

Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

