Над 84 млн. евро получиха 17 хил. фермери за по-малко пестициди

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) преведе над 84 млн. евро (84 076 264,33 евро) по Екосхемата за намаляване използването на пестициди (Еко-НИП). Подпомагане получиха 17 641 стопани, които прилагат допустимите за интервенцията дейности, описани в чл. 41 на Наредба № 3 от 10 март 2023 г.

За трета поредна година интервенцията, включена в пакета екосхеми, част от Стратегическия план 2023 – 2027г., продължава да е със завишен интерес от страна на бенефициерите.

Плащането по Еко-НИП е на хектар допустима земеделска земя, която е диференцирана според вида земеползване – за обработваеми земи, за трайни насаждения и за постоянно затревени площи. Ставките, по които е оторизирано плащането, са определени със заповед на министъра на земеделието и храните (РД 09-541 от 18.05.2026 г.). Те се разпределят както следва:

• за обработваеми земи – 29, 29 евро на хектар;

• за трайни насаждения – 164,41 евро на хектар;

• за постоянно затревени площи – 5,88 евро на хектар.

Припомняме, че по Еко-НИП допустими за подпомагане са бенефициери, които в рамките на своето стопанство прилагат следните екологични практики:

• върху площите, заявени по еко схемата, не прилагат продукти за растителна защита, които са тотални хербициди, включително такива съдържащи глифозат.

• при отглеждане на културите да не се прилагат продукти за растителна защита от първа професионална категория за употреба и да се използват феромонови уловки или разрешени за употреба биологични агенти, или продукти за растителна защита на основата на микроорганизми (бактерии и/или гъби).

Еко-НИП е пряко насочена както към запазване на екологичното състояние на почвите и водите, така и към производство на по-чисти храни. Земеделските практики се доказват чрез проверка на дневниците за проведените растителнозащитни мероприятия и торене и чрез разходооправдателни документи за закупените продукти за растителна защита и/или феромонови уловки за заявените за подпомагане площи.

Припомняме, че в изпълнение на разпоредбите на приложимото законодателство, от изплатените суми са удържани и средствата в размер на 1,5 на сто от сумата за подпомагане, които представляват приноса на всеки земеделски стопанин към Взаимоспомагателния фонд.