Над 84 млн. евро получиха 17 хил. фермери за по-малко пестициди

Мариана Климентиева
Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) преведе над 84 млн. евро (84 076 264,33 евро) по Екосхемата за намаляване използването на пестициди (Еко-НИП). Подпомагане получиха 17 641 стопани, които прилагат допустимите за интервенцията дейности, описани в чл. 41 на Наредба № 3 от 10 март 2023 г.

За трета поредна година интервенцията, включена в пакета екосхеми, част от Стратегическия план 2023 – 2027г., продължава да е със завишен интерес от страна на бенефициерите.
Плащането по Еко-НИП е на хектар допустима земеделска земя, която е диференцирана според вида земеползване – за обработваеми земи, за трайни насаждения и за постоянно затревени площи. Ставките, по които е оторизирано плащането, са определени  със заповед на министъра на земеделието и храните (РД 09-541 от 18.05.2026 г.). Те се разпределят както следва:

•    за обработваеми земи – 29, 29 евро на хектар;
•    за трайни насаждения – 164,41 евро на хектар;
•    за постоянно затревени площи – 5,88 евро на хектар.

Припомняме, че по Еко-НИП допустими за подпомагане са бенефициери, които в рамките на своето стопанство прилагат следните екологични практики:

•    върху площите, заявени по еко схемата, не прилагат продукти за растителна защита, които са тотални хербициди, включително такива съдържащи глифозат.
•    при отглеждане на културите да не се прилагат продукти за растителна защита от първа професионална категория за употреба и да се използват феромонови уловки или разрешени за употреба биологични агенти, или продукти за растителна защита на основата на микроорганизми (бактерии и/или гъби).

Еко-НИП е пряко насочена както към запазване на екологичното състояние на почвите и водите, така и към производство на по-чисти храни. Земеделските практики се доказват чрез проверка на дневниците за проведените растителнозащитни мероприятия и торене и чрез разходооправдателни документи за закупените продукти за растителна защита и/или феромонови уловки за заявените за подпомагане площи.
Припомняме, че в изпълнение на разпоредбите на приложимото законодателство, от изплатените суми са удържани и средствата в размер на 1,5 на сто от сумата за подпомагане, които представляват приноса на всеки земеделски стопанин към Взаимоспомагателния фонд.

Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

