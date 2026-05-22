Консултантите говорят

Министър Василев: Трябва да подобрим качеството на публичните услуги

Мариана Климентиева
3 Минути

Когато данните от различни регистри могат да „говорят“ помежду си, гражданите спират да носят документ от институция в институция, каза министърът на иновациите и дигиталната трансформация

Необходимо е качеството на публичните услуги да се подобри. Когато данните от различни регистри могат да „говорят“ помежду си, гражданите спират да носят документ от институция в институция. Това е една от важните задачи, които сме си поставили в новото Министерство на иновациите и дигиталната трансформация. Това заяви министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев. Той откри събитие за представяне на достиженията в сферата на управление на данните по проект „Изграждане на стратегическа, организационна и техническа рамка за управление и оперативна съвместимост на данните (d1)“. Проектът е финансиран по Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“.

Пред присъстващите министърът заяви още, че данните са най-бързо нарастващият ресурс на съвременната икономика. „За разлика от всеки друг, стойността им нараства, когато бъдат комбинирани.

Министърът подчерта, че днес твърде много решения в публичния сектор се вземат на база на непълна и закъсняла информация. „Време е това нещо да се промени. Време е да реализираме публичните политики на база на данни и анализи, а не просто на хрумки, на които всички сме били свидетели през последните години“, каза той.

Данните вече не са просто технически ресурс, те са стратегически актив за модерно управление, иновации, конкурентоспособност и сигурност“, категоричен беше той.

Василев допълни, че в епохата на изкуствения интелект, автоматизацията и дигиталната икономика, именно способността да създаваме, споделяме и управляваме, но също така и да използваме данни, определя капацитета на държавите да бъдат устойчиви, конкурентни и най-вече ориентирани към гражданите.

„България разполага с нещо, което рядко се осъзнава като актив, а именно богат набор от публични данни с високо качество, събирани в продължение на години от администрацията, от регулаторите, от институции. Това са данни за образованието, транспортни потоци, административни услуги, кадастрални данни – потенциал, който в голямата си част все още стои неизползван, поради липса на стандарти, от разпокъсаност, от хоризонтални бариери между институциите“, отбеляза министърът.

По време на събитието стана ясно, че с проекта се прави крачка за преодоляване на тези бариери. Чрез неговата реализация става възможно изграждането на функционална рамка – технологична, правна и организационна.

В заключение той благодари на екипите в Министерството и Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР), които са работили по проекта. Като дългосрочни ползи от проекта експертите изтъкнаха още повишаване на прозрачността и отчетността, стимулиране на иновациите, създаването на нови продукти и цифрови услуги и др. Участие в събитието взеха още постоянният представител за България на МБВР Джейсън Пелмар и представители на различни държавни институции.

Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

