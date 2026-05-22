Министър Василев: Трябва да подобрим качеството на публичните услуги

Необходимо е качеството на публичните услуги да се подобри. Когато данните от различни регистри могат да „говорят“ помежду си, гражданите спират да носят документ от институция в институция. Това е една от важните задачи, които сме си поставили в новото Министерство на иновациите и дигиталната трансформация. Това заяви министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев. Той откри събитие за представяне на достиженията в сферата на управление на данните по проект „Изграждане на стратегическа, организационна и техническа рамка за управление и оперативна съвместимост на данните (d1)“. Проектът е финансиран по Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“.

Министърът подчерта, че днес твърде много решения в публичния сектор се вземат на база на непълна и закъсняла информация. „Време е това нещо да се промени. Време е да реализираме публичните политики на база на данни и анализи, а не просто на хрумки, на които всички сме били свидетели през последните години“, каза той.

Пред присъстващите министърът заяви още, че данните са най-бързо нарастващият ресурс на съвременната икономика. „За разлика от всеки друг, стойността им нараства, когато бъдат комбинирани.

Данните вече не са просто технически ресурс, те са стратегически актив за модерно управление, иновации, конкурентоспособност и сигурност“, категоричен беше той.

Василев допълни, че в епохата на изкуствения интелект, автоматизацията и дигиталната икономика, именно способността да създаваме, споделяме и управляваме, но също така и да използваме данни, определя капацитета на държавите да бъдат устойчиви, конкурентни и най-вече ориентирани към гражданите.

„България разполага с нещо, което рядко се осъзнава като актив, а именно богат набор от публични данни с високо качество, събирани в продължение на години от администрацията, от регулаторите, от институции. Това са данни за образованието, транспортни потоци, административни услуги, кадастрални данни – потенциал, който в голямата си част все още стои неизползван, поради липса на стандарти, от разпокъсаност, от хоризонтални бариери между институциите“, отбеляза министърът.

По време на събитието стана ясно, че с проекта се прави крачка за преодоляване на тези бариери. Чрез неговата реализация става възможно изграждането на функционална рамка – технологична, правна и организационна.

В заключение той благодари на екипите в Министерството и Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР), които са работили по проекта. Като дългосрочни ползи от проекта експертите изтъкнаха още повишаване на прозрачността и отчетността, стимулиране на иновациите, създаването на нови продукти и цифрови услуги и др. Участие в събитието взеха още постоянният представител за България на МБВР Джейсън Пелмар и представители на различни държавни институции.