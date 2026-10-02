Въглеродно земеделие
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Отпускат се 20,7 млн. евро по преходните помощи за говеда, овце-майки и кози-майки за Кампания 2026

АктуалноАкцентиДържавен Фонд Земеделие
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Общият бюджет е определен въз основа на подадените заявления за двете интервенции през 2026 г.

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (УС на ДФЗ) утвърди 20 735 344 евро за Кампания 2026 в подкрепа на животновъдите по интервенциите за Преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството (ПНДЖ1) и за Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3).

Общият бюджет е определен въз основа на подадените заявления за двете интервенции през 2026 г.
До 11 476 150 евро се разпределят по ПНДЖ1 в помощ на говедовъдите и до 9 259 194 евро за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3).

Съгласно разпоредбите на член 147 от Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 година общият размер на преходната национална помощ, която може да бъде предоставена по сектори, се ограничава до 35 % през 2026 г.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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