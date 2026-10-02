Отпускат се 20,7 млн. евро по преходните помощи за говеда, овце-майки и кози-майки за Кампания 2026

Общият бюджет е определен въз основа на подадените заявления за двете интервенции през 2026 г.

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (УС на ДФЗ) утвърди 20 735 344 евро за Кампания 2026 в подкрепа на животновъдите по интервенциите за Преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството (ПНДЖ1) и за Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3).

Общият бюджет е определен въз основа на подадените заявления за двете интервенции през 2026 г.

До 11 476 150 евро се разпределят по ПНДЖ1 в помощ на говедовъдите и до 9 259 194 евро за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3).

Съгласно разпоредбите на член 147 от Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 година общият размер на преходната национална помощ, която може да бъде предоставена по сектори, се ограничава до 35 % през 2026 г.