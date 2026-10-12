Средствата за двете общини се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2026 г.

Със свое постановление правителството одобри 9,2 млн. евро допълнителен трансфер за общините Белослав и Родопи

На община Белослав се предоставят 5, 073 млн. евро, с които окончателно да се разплатят дейностите по изграждане на новия ферибот. Въвеждането му в експлоатация до края на 2026 г. е от стратегическо значение за транспортната свързаност на общината. Фериботната връзка е от ключово значение за ежедневното придвижване на гражданите, за достъпа до медицинска помощ, административни и социални услуги, както и за осигуряването на бърз и безпрепятствен достъп на специализираните служби при възникване на аварийни и извънредни ситуации.

Община Родопи ще получи 4,2 млн. евро за реконструкция на водопроводната мрежа на с. Брестовица. С допълнителния ресурс ще се приключи цялостната подмяна на замърсената с манган селищна водопроводна мрежа и ще се осигурят нормални условия на живот за местното население чрез доставяне на качествена питейна вода.

Средствата за двете общини се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2026 г.

Снимка: НСОРБ