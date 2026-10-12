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Правителството одобри 9,2 млн. евро допълнителен трансфер за общините Белослав и Родопи

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Средствата за двете общини се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2026 г.

Със свое постановление правителството одобри 9,2 млн. евро допълнителен трансфер за общините Белослав и Родопи

На община Белослав се предоставят 5, 073 млн. евро, с които окончателно да се разплатят дейностите по изграждане на новия ферибот. Въвеждането му в експлоатация до края на 2026 г. е от стратегическо значение за транспортната свързаност на общината. Фериботната връзка е от ключово значение за ежедневното придвижване на гражданите, за достъпа до медицинска помощ, административни и социални услуги, както и за осигуряването на бърз и безпрепятствен достъп на специализираните служби при възникване на аварийни и извънредни ситуации.

Община Родопи ще получи 4,2 млн. евро за реконструкция на водопроводната мрежа на с. Брестовица. С допълнителния ресурс ще се приключи цялостната подмяна на замърсената с манган селищна водопроводна мрежа и ще се осигурят нормални условия на живот за местното население чрез доставяне на качествена питейна вода.

Средствата за двете общини се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2026 г.

Снимка: НСОРБ

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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