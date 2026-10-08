От българската ферма до световното джелато: Gelato & Latte с международно признание

Албина Ясинская превръща млякото от биосертифицираните крави и биволи във ферма „Розино“ в над 40 вида занаятчийски сладолед, вече отличени на международната сцена

Gelato & Latte е сред победителите в първото издание на Gran Premio del Gelato Naturale 2026 – международно отличие за професионалисти, допринесли за развитието на културата на натуралното джелато. Зад българския производител стои „Розино органик фарм“ на Албина Ясинская, където се отглеждат биосертифицирани крави и биволи и се произвежда млякото за над 40 вида занаятчийски сладолед.

Българско джелато получи международно признание. Gelato & Latte е сред отличените в първото издание на Gran Premio del Gelato Naturale 2026 на Gelato Naturale Academy. Инициативата събира професионалисти от различни краища на света, които работят за развитието и популяризирането на натуралното джелато. За българския производител отличието идва като признание за подход, при който качеството започва още от суровината. Джелатото се създава с истинско мляко от „Розино органик фарм“, а подборът на съставките, естественият вкус и балансът са сред водещите принципи при разработването на рецептите.

Над 40 вида сладолед от собственото мляко

„Розино органик фарм“ отглежда биосертифицирани крави и биволи, а млякото от фермата се преработва в млечни продукти и занаятчийски сладолед. Производството включва над 40 вида сладолед от краве и биволско мляко, като моделът свързва земеделската суровина с преработката и крайния продукт. Така млякото от собствената ферма се превръща в продукт с по-висока добавена стойност – възможност, която все повече фермери търсят чрез собствена преработка и директен достъп до потребителите.

Албина Ясинская и визията за устойчиво земеделие

Както Агрозона вече разказа в интервю с Албина Ясинская, за нея биологичното земеделие е не просто производствен метод, а философия, свързана с устойчивостта, хуманното отношение към животните и производството на качествена храна. Ясинская е член на Управителния съвет на Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ). Сред приоритетите, които тя поставя, са развитието на биологичното земеделие, подкрепата за местните производители и привличането на повече млади хора и жени към аграрния сектор.

Според нея България разполага с природни дадености, традиции и местни породи, които трябва да бъдат съхранени и развивани. В същото време земеделието е изправено пред недостиг на работна ръка, високи разходи, ниска степен на автоматизация и необходимост от по-адекватна нормативна среда.

Връзката с потребителите е важна част от модела на „Розино“. Фермата организира дни на отворените врати, по време на които посетителите могат да се запознаят с грижата за животните, доенето и производството на млечни продукти и сладолед. Особено внимание се отделя на децата и младите хора, които получават възможност да видят как храната стига от фермата до трапезата.

Българското джелато на международната сцена

Gran Premio del Gelato Naturale 2026 поставя Gelato & Latte сред международна общност от професионалисти, които работят с фокус върху натуралното джелато и качествените съставки. За българския производител това е признание за модел, в който земеделската суровина, преработката и крайният продукт са част от една цялостна верига. Историята започва в „Розино органик фарм“, преминава през млякото от крави и биволи и стига до над 40 вида занаятчийски сладолед – вече и с отличие от международния Gran Premio del Gelato Naturale.