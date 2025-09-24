Албина Ясинская бе избрана за „Най-добра жена-биофермер“ за 2025 от ЕС

Това признание е не само личен успех за Ясинская, която е част от Управителния съвет на Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ), но и значително постижение за България

Албина Ясинская, основател и управител на био ферма „Розино“, бе удостоена с най-престижното отличие Best Organic Farmer – Female в рамките на тазгодишните EU Organic Awards 2025. Наградите се организират за четвърта поредна година от Европейската комисия, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите, COPA-COGECA и IFOAM Organics Europe. Церемонията се състоя на 23 септември в Брюксел по случай Европейския ден на биологичното земеделие и отличи най-добрите практики и иновации в сектора. EU Organic Awards са годишна инициатива на Европейския съюз с мисия да насърчават устойчивостта, новаторството и връзката с природата чрез примери от органичното производство.

Журито на EU Organic Awards отличи г-жа Ясинская за изключителния й ангажимент към екологично отговорното земеделие и природосъобразните решения в кръговата икономика. Призът идва след признанието й като „Дама фермер на годината 2025“ и затвърждава позицията й за устойчиво развитие в българското и европейското биоземеделие. Отличието бе връчено в конкуренция с номинации от цяла Европа, което подчертава значимостта на наградата. Това е първият подобен приз за българска ферма и поставя България сред водещите примери в ЕС за устойчиво биологично земеделие.

„Тази награда не е просто лично признание – тя е признание за целия ни екип и дългогодишните усилия, които влагаме за устойчиво производство на традиционни български продукти с най-високо качество“ заяви веднага след церемонията Албина Ясинская. „Това е победа за цяла България, за малките семейни ферми, за био земеделието и за съзнателната връзка с природата. Гордея се, че доказахме, че високите стандарти, любовта към земята и уважението към природата могат да бъдат начин на живот и успешен бизнес модел,“ допълни управителя на био ферма „Розино“.

Европейският комисар по земеделието и развитието на селските райони Кристоф Хансен имаше честта да открие официалната церемония по награждаването в Брюксел с вдъхновяващо слово за значимостта на събитието и бъдещето на устойчивото земеделие в обединена Европа. Заедно с Ян Плаге, президент на IFOAM Organics Europe – водеща организация в сферата на биоземеделието, двамата връчиха приза и благодариха на г-жа Албина Ясинская.

Това признание е не само личен успех за Албина Ясинская, която е част от Управителния съвет на Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ), но и значително постижение за България. Наградата е доказателство, че българското биоземеделие е жизнеспособно, иновативно и способно да служи като модел в рамките на ЕС. Тя е оценка за цялостния производствен цикъл на фермата, нейната ESG сертификация и социална ангажираност, които показват, че грижата за земята, животните и хората може да вдъхнови цяла Европа.

Ясинская сподели преди време в интервю за Агрозона, че за нея е чест да бъде в ръководството на АЗПБ.

„За мен е голяма чест да бъда част от ръководството на Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ). Вярвам, че чрез тази общност от земеделци имаме реалната възможност да отстояваме интересите на българския аграрен сектор. Само когато обединим визията си за развитие на земеделието и положим съвместни усилия, можем да бъдем силна и движеща сила, която защитава фермерите в България. Вярвам във важността на устойчивостта, хуманното отношение към животните и производството на здравословна, висококачествена храна. Биологичното земеделие не е просто метод – то е философия, която е в съответствие с моите ценности и моята визия за бъдещето на земеделието,“ сподели Ясинская.

„Целта ми е да допринеса за развитието на биологичното земеделие в България, да подкрепям местните фермери и да повиша осведомеността за ползите от устойчивите земеделски практики. Надявам се също така да дам възможност на жените и младите хора да видят земеделието като жизнеспособен и смислен кариерен път. Мисията ни е да опазим уязвимото национално производство на истинска храна, да изградим здрава основа за продоволствената сигурност на държавата, като произвеждаме не само в количества, но и с високо качество,“ заяви най-добрата жена биофермер за 2025 в Европа.

Разположена в подножието на Стара планина, био ферма „Розино“ интегрира традиционни и иновативни практики, социална отговорност и етично предприемачество. Тя работи по модел с пълен цикъл – от животновъдство до преработка и реализация на продуктите. Фермата е специализирана в производството на: Сертифицирано био пълномаслено Джерсей краве и биволско мляко А2, собствена преработка в йогурти, кисели и пресни млека, кашкавали, сирена, моцарела, бурата и страчатела, натурално джелато Gelato & Latte, изцяло от собствена сметана, мляко и плодове и биосертифицирано производство на месо. Био ферма „Розино“ е първата в България ферма с ESG сертификат по екологичен аспект, гарантиращ затворен производствен цикъл.

На 27.09 (събота) био ферма „Розино“ организира Ден на отворените врати от 10:30 до 17:30 ч. Събитието е отворено за широката публика – семейства, деца и всички любители на чистата храна и устойчивите практики. Денят на отворените врати ще бъде жива демонстрация на принципите, които донесоха на био ферма „Розино“ най-високото европейско признание. Посетителите ще имат възможност да се докоснат до магията на истинската био продукция и да опитат пици с био моцарела, сирена и телешко месо, да се насладят на бургери и да пият истински айрян или чаша прясно изпечено спешълти кафе.

Богатата и разнообразна програма за деня включва турове из фермата с опознаване на процеса на производство, уъркшоп по правене на бурата и моцарела за възрастните, а за децата – художествена работилница „Графити за природата“, занимания с глина и възможност да създадат свой сладолед в Kids Gelato Workshop. Всички посетители ще могат да се включат в спортни игри на открито с многократния шампион по самбо и джудо Борислав Янаков.

Друг специален гост е консултантът по устойчиво развитие Катрин Първанова, която ще направи презентация за връзката между храненето и опазването на околната среда.

Посетителите ще се насладят и на концерти на живо с виртуозната цигуларка Бояна Зарева и иновативния български музикант Иван Шопов, както и на фермерски концерт с младите български таланти от „Карловойс“.

Като част от програмата по време на отворените врати ще бъде представен и проекта „Коридор” – художествена графити трансформация на подлез в близост до фермата, който ще се превърне в символичен екологичен коридор. Той подчертава значението на съжителството между човека, домашните и дивите животни и поставя акцент върху устойчивото отношение към природата.

Денят на отворените врати е посветен на Европейския ден на биоземеделието и е вдъхновен от признанието на г-жа Албина Ясинская, основател на фермата, която бе избрана за „Най-добра жена-биофермер“ в EU Organic Awards 2025. Под мотото „Коридор между дивото, опитоменото и човека“, събитието ще съчетае вкусове, знание и преживяване – празник на биоразнообразието и чистата храна.

Ферма Розино ще бъде част от производителите на щанда на Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) по време на Международното хранително изложение Интерфуд&Дринк 2025г., което ще се проведе от 12 до 15 ноември в Интер Експо Център, София. Елате да опитате от биопродуктите на фермата в Зала 4 на ИЕЦ.