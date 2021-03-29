Очакват ли се промени в цените на агнешкото около Великден?

ЗА АВТОРА

Павлина е студентка във Факултета по журналистика на СУ „Св. Климент Охридски“. Интересите й са обвързани с биологично земеделие, отглеждане на плодове и зеленчуци и здравословни храни. Като любител на природата за нея са важни дейностите по опазването на биоразнообразието на растителни и животински видове и също отделя голямо значение на отглеждането на пчели.